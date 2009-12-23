بهنام بهزادی نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی "تنها دوبار زندگی می کنیم" درباره زمان اکران این فیلم به خبرنگار مهر گفت: زمان زیادی از تولید این فیلم و نمایش آن در جشنواره فیلم فجر گذشته است اما فکر می‌کنم هنوز این اثر برای مخاطبان زنده است و علاقمندان به این سینما مشتاق دیدن آن هستند.

وی افزود: به تعبیر برخی دوستان وهمکارانی که در پخش آثار سینمایی فعالیت می‌کنند هنوز مخاطبانی وجود دارند که به این نوع سینما علاقمندند و پس از نمایش موفق و جوایز متعدد آن در جشنواره‌های خارجی و داخلی منتظر دیدن "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" هستند.

بهزدای درباره شرایط اکران این فیلم گفت: به هر حال شرایط ایده آلی برای نمایش این فیلم نیست اما با توجه به مشکلات پخش فیلم‌ها و تعداد سالن‌های سینمایی این شرایط اکران ناگزیر است. از طرفی اگر این فیلم مخاطبان خود را پیدا کند قطعاً در آینده نزدیک تعداد سالن‌ها و سانس‌های آن بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: من معتقدم خود فیلم قطعاً شرایط را برای نمایش بهتر می‌کند. تبلیغات و اطلاع رسانی تاثیر زیادی بر تعداد مخاطبان می‌گذارد. "تنها دوبار زندگی می‌کنم" از آثار مستقل سینمای ایران است و ما بودجه زیادی برای تبلیغات آن نداریم اما فکر می‌کنم تبلیغات دهان به دهان به خصوص توسط قشر جوان و روشنفکر جامعه بر گیشه آن تاثیر مستقیم دارد.

بهزدای خاطرنشان کرد: هر مخاطبی می‌تواند منبع تبلیغی خوبی برای این فیلم باشد. دانشجویان مخاطبان اصلی این فیلم هستند به همین دلیل برنامه بلیت نیم بها را برای آنها در نظر گرفته‌ایم. در جشنواره بیست وششم فیلم فجر، "تنها دوبار زندگی می‌کنیم"، فیلم منتخب کانون فیلم و عکس دانشجویان شد. در حال حاضر نیز همین کانون و دفاتر فرهنگی دانشگاه برای نمایش فیلم درخواست زیادی داشتند. من بیشتر به خاطر احترام و درخواست مکرر این دوستان پیشنهاد بلیت نیم بها را دادم.

وی درباره تبلیغات این فیلم در دانشگاهها گفت: در دفتر کانون فیلم و عکس دانشجویان و همین دفاتر فرهنگی پوسترهایی را نصب کردیم و در نظر داریم کارت‌های ویژه‌ای را برای نمایش فیلم برای دانشجویان در نظر بگیریم.

بهزدای با اشاره به جوایز متعدد این فیلم در جشنواره‌های داخلی و خارجی عنوان کرد: خوشبختانه تمام ویژگی‌های این فیلم و شاخص‌های اصلی آن در جشنواره‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است. جوایزی همانند بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه، بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و مرد و ... را دریافت کرده است. این برای من و تمام عوامل فیلم خوشحال کننده است. این جوایز قطعاً روی مخاطبان فیلم هم تاثیر می‌گذارد.

وی ادامه داد: این امیدواری وجود دارد مخاطب در سالن سینما با اثری روبرو شود که متفاوت است و هر بخش آن می تواند مورد توجه او باشد. از این جهت خوشحالم که ممکن است مخاطب پاسخ مورد نظر خود را از این فیلم بگیرد.

این کارگردان سینما گفت: من برای ساخت "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" همه تلاشم را کردم تا اثری متفاوت را برای مخاطب به تصویر بکشم تا بتواند او را به خود جلب کند تا بیننده‌ای که حتی به این جنس سینما آشنا نیست بتواند به لحاظ داستان و شخصیت‌پردازی درگیر آن شود. این فیلم با توحه به اینکه بازیگر چهره خاصی ندارد وجوه متفاوت را حفظ می‌کند. مطمئن هستم مخاطبی که به دنبال جذابیت در فیلم است ماجرا را تا پایان دنبال می‌کند.