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۲ دی ۱۳۸۸، ۹:۱۵

نوسازی و یکپارچه سازی 570 هکتار شالیزار در آمل آغاز شد

نوسازی و یکپارچه سازی 570 هکتار شالیزار در آمل آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از اجرای طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی در 570 هکتار از شالیزاری های این شهرستان در سال زراعی جدید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مرتضی امینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح هم اکنون در سه روستای "اسکی محله، پاشاکلای دشت سرو سورک" در حال اجراست.

وی افزود: برای اجرای این طرح 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و دو میلیارد ریال از محل خودیاری بهره برداران اختصاص داده شده است.

مدیرجهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از 60 کیلومتر جاده، 70 کیلومتر کانال آبیاری و 70 کیلومتر کانال زهکشی احداث خواهد شد.

امینی سهولت در کار، امکان کشت مکانیزه و دوم، کاهش مصرف سموم شیمیایی و همچنین کاهش مصرف آب را از مزیتهای مهم طرح تجهیز، نو سازی و یکپارچه سازی در شالیزاها بیان و خاطرنشان کرد: اجرای کامل و صحیح این طرح باعث افزایش حدود 20 درصد در تولید محصول در واحد سطح دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود طرح تجهیز و نوسازی در شالیزارهای آمل تا قبل از فصل نشا در سال آینده بهره برداری و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه با اجرای این طرح مساحت اجرای طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی در این شهرستان به بیش از چهار هزار و 500 هکتار افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: این مقدار فقط حدود 11 درصد از کل اراضی شالیزاری  درشهرستان آمل را شامل می شود.

امینی استقبال کشاورزان این شهرستان از اجرای طرح تجهیز، نو سازی و یکپارچه سازی شالیزارها را چشمگیر دانست و با اشاره به اینکه  حدود 90 درصد شالیزارهای این شهرستان اجرای این طرح ضرورت دارد، کمبود اعتبار در این بخش را علت تاخیر و کندی اجرای این طرح در این شهرستان دانست.

شهرستان آمل بیش از 37 هزار و 450 هکتار شالیزار دارد و از مناطق مهم کشور در تولید برنج است.

کد مطلب 1005448

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