نوسازی و یکپارچه سازی 570 هکتار شالیزار در آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مرتضی امینی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: این طرح هم اکنون در سه روستای "اسکی محله، پاشاکلای دشت سرو سورک" در حال اجراست.

وی افزود: برای اجرای این طرح 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و دو میلیارد ریال از محل خودیاری بهره برداران اختصاص داده شده است.

مدیرجهاد کشاورزی آمل تصریح کرد: در اجرای این طرح در مجموع بیش از 60 کیلومتر جاده، 70 کیلومتر کانال آبیاری و 70 کیلومتر کانال زهکشی احداث خواهد شد.

امینی سهولت در کار، امکان کشت مکانیزه و دوم، کاهش مصرف سموم شیمیایی و همچنین کاهش مصرف آب را از مزیتهای مهم طرح تجهیز، نو سازی و یکپارچه سازی در شالیزاها بیان و خاطرنشان کرد: اجرای کامل و صحیح این طرح باعث افزایش حدود 20 درصد در تولید محصول در واحد سطح دارد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود طرح تجهیز و نوسازی در شالیزارهای آمل تا قبل از فصل نشا در سال آینده بهره برداری و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی آمل با بیان اینکه با اجرای این طرح مساحت اجرای طرح تجهیز و نوسازی و یکپارچه سازی در این شهرستان به بیش از چهار هزار و 500 هکتار افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: این مقدار فقط حدود 11 درصد از کل اراضی شالیزاری درشهرستان آمل را شامل می شود.

امینی استقبال کشاورزان این شهرستان از اجرای طرح تجهیز، نو سازی و یکپارچه سازی شالیزارها را چشمگیر دانست و با اشاره به اینکه حدود 90 درصد شالیزارهای این شهرستان اجرای این طرح ضرورت دارد، کمبود اعتبار در این بخش را علت تاخیر و کندی اجرای این طرح در این شهرستان دانست.

شهرستان آمل بیش از 37 هزار و 450 هکتار شالیزار دارد و از مناطق مهم کشور در تولید برنج است.