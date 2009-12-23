اخبار کوتاه ورزشی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مسابقات فوتبال انتخابی المپیاد ورزشی ایرانیان در رده سنی نوجوانان عصر سه شنبه در گرگان آغاز شد.

در این مسابقات تیمهایی از استانهای قم، مازندران و گلستان شرکت دارند و در نخستین روز این بازی، تیم فوتبال اتکا گلستان با نتیجه دو بر صفر تیم قم را شکست داد.

این مسابقات در زمین لشگر 30 گرگان درحال برگزاری است و تیم فوتبال نوجوانان اتکا نماینده گلستان در این مسابقات سه روزه است.

شکست تیم والیبال نشسته بندرگز برابر حریف

تیم والیبال نشسته وحدت بندرگز برابر آب و فاضلاب مازندران شکست خورد و این مسابقات با نتیجه 3 بر 2 به نفع تیم مازندران پایان یافت.

کاروان ورزشی شیلات گلستان نائب قهرمان شد

کاروان ورزشی شیلات گلستان درچهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی شیلات ایران در بندرانزلی نائب قهرمان این دوره از رقابتها شد.



محمدرضا اشرفی سرپرست کاروان ورزشی شیلات گلستان گفت: چهارمین جشنواره فرهنگی ورزشی سازمان شیلات ایران به میزبانی اداره کل شیلات استان گیلان با شرکت بیش از 20 استان کشور در شش رشته ورزشی والیبال، فوتسال، دو میدانی، شنا، شطرنج و تنیس روی میز به مدت سه روز در شهرستان انزلی برگزار شد.

وی اظهار داشت: در رشته والیبال که با شرکت هفت تیم در دو گروه برگزار شد تیم والیبال شیلات استان گلستان با یک بازی برتر نسبت به تمامی حریفان مقام نخست این مسابقات را به خود اختصاص داد.

به گفته وی، در رشته فوتسال که با شرکت 13 تیم در چهار گروه برگزار شد تیم فوتسال شیلات گلستان با شکست حریفان خود بعنوان تیم اول گروه خود به مرحله حذفی این مسابقات راه یافت که در این مرحله با شکست تیم دفتر مرکزی سازمان شیلات ایران به جمع چهار تیم برتر پیوست.

اشرفی افزود: این تیم به مصاف تیم قدرتمند بوشهر، قهرمان سه دوره جشنواره رفت و با انجام یک بازی زیبا تیم بوشهری را با شکست بدرقه کرد و به فینال این مسابقات راه یافت.

وی بیان داشت: در بازی فینال روبروی شیلات خوزستان صف آرایی کرد و با شکست 2 بر 1 تیم حریف با اقتدار تمام عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را به خود اختصاص داد.

سرپرست تیم ورزشی شیلات گلستان گفت: در رشته دو و میدانی با کسب دو مدال نقره و دو مدال برنز و با کسب 18 امتیاز مقام نخست، در رشته شنا با به دست آوردن یک طلا و دو نقره و در مجموع با 17 امتیاز مقام دوم تیمی را به خود اختصاص داد و در شطرنج نیز عنوان نائب قهرمانی را به خود اختصاص داده است.

در مجموع تیمی اداره کل شیلات گیلان مقام اول، اداره کل شیلات گلستان مقام دوم و اداره کل شیلات مازندارن به ترتیب عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.