افزایش 24 هزار تنی تولید کیوی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، عنایت الله تورنگ شامگاه سه شنبه در جلسه شورای کشاورزی استان مازندران افزود: امسال در بیش از چهار هزار و 810 هکتار از باغات استان کیوی کشت شد که این میزان در مقایسه با پارسال حدود 24 هزار هکتار افزایش سطح کشت دارد.

وی اضافه کرد: مدیریت صحیح، به کارگیری اصول فنی در باغ کیوی در مراحل کاشت، داشت و برداشت همچنین استفاده از ارقام مناسب آب و هوایی استان مازندران از علتهای اصلی افزایش تولید این محصول است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال حدود 107 هزار تن کیوی در مازندران تولید شود.

تورنگ با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 85 درصد سطح کشت کیوی کشور در مازندران به ویژه در غرب این استان وجود دارد ادامه داد: مازندران هم اکنون رتبه نخست تولید کیوی کشور را دارد.

وی گفت: کیفیت کیوی تولید شده در مازندران با انواع کیوی تولیدی خارج کشور قابل رقابت است و برابری می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران آماده سازی بستر صادرات و احداث انبار ذخیره سازی و سردخانه متناسب با این نوع میوه را در حفظ تولید کیوی دانست.