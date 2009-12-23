نمایشگاه کتاب گلستان پایان یافت/یار مهربان همچنان غریب و مهجور

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه یک هفته ای 150 هزار جلد کتاب با 30 هزار عنوان و با 40 درصد تخفیف در معرض دید عموم قرار گرفته است.

چهارمین نمایشگاه بزرگ کتاب گلستان در فضایی به وسعت سه هزار متر مربع در 133 غرفه با حضور 250 ناشر برجسته کشوری و هشت ناشر استانی برپا شد.

همچنین بررسی شعر گلستان، نشست تخصصی در زمینه خوشنویسی با حضور اساتید برجسته، نشست ادبی گلستان شعر، کارگاه عکاسی طبیعت ایران و شکل گیری ادبیات داستانی در استان از بخشهای جنبی نمایشگاه امسال است.

یار مهربان همچنان در غربت

هرچند نمایشگاه سراسری کتاب در گلستان پایان یافت، ولی همچنان سرانه مطالعه همانند بسیاری دیگر از سرانه ها در گلستان پایین تر از میانگین کشوری است و یار مهربان همچنان در غربت بسر می برد.

در جریان برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان مدیران دستگاههای مختلف از این رویداد فرهنگی بازدید و تاکید کردند: برپایی نمایشگاههای سراسری کتاب در این فصل سال، برای بالا بردن سطح علمی دانشجویان، دانش آموزان و اساتید و مردم فرهنگ دوست استان مثمر ثمر باشد.

آنان در ارزیابی خود از این نمایشگاه برگزار شده را مطلوب خواندند و از اقدام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در چنین نمایشگاهی تقدیر کردند.

رئیس دانشگاه پیام نور استان با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاههای سراسری کتاب، دسترسی به برخی از کتابهای تخصصی و علمی را آسانتر می کند، خاطر نشان کرد: تخفیف 40 درصدی باعث می شود که خانواده هایی که کمتر اهل مطالعه هستند خرید کتاب را در سبد خانوار خود جای دهند.

فاصله زیاد گلستان با رتبه عالی کتابخوانی

شهواری در بازدید از چهارمین نمایشگاه کتاب گلستان، انتخاب موضوعات قوی کتابها، حضور ناشرین برجسته کشور، برخورد مناسب بازدیدگنندگان، سرویس دهی به موقع بانک، نظافت و فضای عالی را از نقاط قوت این نمایشگاه برشمرد.

وی تاکید کرد: البته ما نباید به این موارد بسنده کنیم و تا رسیدن به رتبه عالی فرهنگ کتابخوانی فاصله زیادی است.

عباس پوریانی دادستان عمومی گلستان نیز در بازدید از این نمایشگاه گفت: حضور پرشور مردم در بازدید از نمایشگاه و خرید کتابهای مختلف نشانه سطح بالا و آگاهی سواد مردم است.

کمبود فضای نمایشگاهی در گلستان

وی افزود: خوشبختانه در خرید و فروش کتاب مشکلی وجود نداشت، اما ازدحام جمعیت همراه با شور و معرفت مردم باعث شده تا جایگاه نمایشگاه ظرفیت این همه جمعیت را نداشته باشد و عبور و مرور برای مردم مخصوصا در بعضی از قسمتها مشکل شود و این امر موجب اعتراض بازدیدکنندگان شده است.

پوریانی افزود: نیاز است که مسئولان و دست اندرکاران اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تمهیدات لازم را برای برگزاری نمایشگاهی عظیم تر در سالهای آینده تدارک ببینند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی می تواند با ایجاد علاقه، تبلیغ خوبی برای این باشد که کودکان، نوجوانان و جوانان به فرهنگ کتابخوانی روی بیاورند.

مدیرکل صدا و سیمای گلستان نیز گفت: نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده است که این نشانه روحیه فرهنگ پذیری و فرهنگ دوست بودن مردم است و اگر نواقصی هم وجود دارد باید به سمت بهبود پیش برد.

گلستان نیازمند استمرار حرکتهای فرهنگی است

محمدعلی احمدی افزود: استقبال مردم ما نشان دهنده این است که به این حرکت فرهنگی نیاز دارند و باید تمام دستگاه های فرهنگی در هر چه بهتر برگزار شدن این رویداد بزرگ فرهنگی تلاش نمایند.

احمدی خدمات ارائه شده نظیر بن و تخفیف 40 درصدی کتاب را کمکی برای خانواده ها بیان کرد و گفت: با مسیر درست و خوبی در بستر سازی فرهنگ مطالعه انجام گرفته، امید می رود این مسیر روز به روز هموارتر شود تا همه مردم جامعه اسلامی سبد فرهنگی خود را به سوی کتاب وزین تر نمایند.

وی در خصوص عدم اجرای برنامه زنده تلویزیونی در این نمایشگاه، افزود: صدا و سیمای مرکز گلستان از لحاظ سیگنال و ارسال آن به صدا و سیما و نیازمندیهای فنی با مشکل مواجه است که مانع ارائه سرویس دهی مناسب به مردم می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز گلستان گفت: با توسعه فیبر نوری و نصب آن در مصلای نماز جمعه، سیگنال رسانی تصویری در سطح شهر هموارتر و ارتباط با صدا وسیما به راحتی برقرار شود.

کمبود فضا، گرانی قیمت کتابها، کمبود بنهای ارائه شده، نبود کتابهای تخصصی مورد نیاز و شرکت نداشتن ناشران صاحب نام از جمله مشکلات این نمایشگاه سراسری عنوان شده است.