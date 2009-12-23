پنج میلیون لیتر کسری بنزین در روز/ 320 هزار خودرو از رده خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد رویانیان شامگاه سه شنبه در پایان سفر یک روزه خود به کرمانشاه که به منظور بررسی پروژه قطار شهری این شهر انجام شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه 1388 باید از ابتدای سال اقدام به کاهش سهمیه سوخت خودروها انجام می گرفت، اما این برنامه با تاخیر اجرا شد،که بر این اساس هم اکنون سهمیه بنزین نیروهای مسلح و تمام ارگان ها و دستگاه های دولتی حذف شده و تنها خودروهای شخصی و عمومی دارای سهمیه هستند.

هیچ برنامه ای برای تغییر سهمیه سوخت خودرو ها در سال آینده وجود ندارد

وی با اعلام اینکه هیچ برنامه ای برای تغییر سهمیه سوخت خودروها در سال آینده وجود ندارد، گفت: در صورت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها امکان تغییر در برنامه سهمیه سوخت وجود دارد در غیر این صورت تصمیمی گرفته نشده است.

رویانیان در ادامه در خصوص چگونگی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش سوخت خودرو ها گفت: در صورت اجرا این لایحه ممکن است، یا سهمیه بندی به طور کامل از بین برود یا سهمیه بندی همچنان ادامه داشته باشد اما قیمتها تغییر کند.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در صورت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها در بخش سوخت خودروها گفت: در صورت اجرای این لایحه و حذف سهمیه بندی، جهت جلوگیری از بروز اختلال در سیستم حمل ونقل عمومی، اقدامات حمایتی در نظر گرفته شده که بر اساس آن ممکن است سهمیه ویژه ای به خودروهای این بخش اختصاص یابد و یا یارانه های نقدی به این خودروها تعلق گیرد تا به واسطه آن حمل و نقل عمومی دچار شوک افزایش قیمت نشود.

320 هزار خودرو فرسوده از رده خارج می شوند

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور در ادامه در خصوص برنامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز اظهار داشت: در سال جاری آمادگی از رده خارج کردن 320 هزار خودرو فرسوده را داریم، لذا در این راستا با مسئولان بانکها و خودروسازان برای از رده خارج کردن این تعداد خودرو فرسوده به توافق رسیده ایم.

وی افزود: بر اساس توافقات به دست آمده با خودرو سازان قرار است 160 هزار دستگاه خودرو از سوی ایران خودرو و مابقی نیزاز سوی شرکت سایپا تامین شود.

رویانیان با اشاره به میزان تسهیلات در نظر گرفته شده جهت اجرای این طرح گفت: تسهیلات خرید خودرو زمانی از سوی بانک به متقاضیان جایگزینی خودروهای فرسوده تعلق می گیرد که خودروساز اعلام کند متقاضی، خودرو خود را اسقاط کرده است در غیر این صورت وام به هیچ فردی تعلق نمی گیرد.

وی افزود: در صورتی که صاحبان خودروهای فرسوده قصد دریافت وام برای خرید خودرو جایگزین داشته باشند تا سقف 100میلیون ریال با سود 12 درصد و برای خودروهای سنگین تا 80درصد قیمت خودرو وام دریافت می کنند.

رویانیان با بیان اینکه به افرادی که خودرو فرسوده دارند و قصد استفاده از تسهیلات جایگزینی را ندارند نیز مبالغی بابت اسقاط خودرو پرداخت می شود، گفت: به افرادی که قصد اسقاط خودرو بدون دریافت خودروی جایگزین دارند بابت خودروسواری 15 میلیون ریال، وانت 20میلیون ریال، کامیونت و مینی بوس 30 میلیون ریال و خودروهای سنگین 50 میلیون ریال به صورت نقدی پرداخت می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور خاطر نشان کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده جهت اجرای این طرح و تسهیلات در نظر گرفته شده برای آن، از نیروی انتظامی تقاضا داریم برابر مصوبه هیئت دولت بر اساس جدول تعیین شده از تردد خودروهای فرسوده جلوگیری کند تا هر چه سریعتر صاحبان این خودروها اقدام به اسقاط خودور فرسوده خود نمایند.