کادر فنی تیم نوجوانان ایران تغییر می کند / مربیان لیگی فراموش نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان و مسابقات کسب سهمیه المپیک 12 اسفندماه در مکزیک برگزار خواهد شد. فدراسیون تکواندو در نظر دارد تغییراتی در کادر فنی این تیم نسبت به قبل ایجاد کند.

بعد از آنکه فرجام دانش پیشنهاد هدایت این تیم را نپذیرفت ، حسن ذوالقدر دبیر فدراسیون با مرتضی کریمی سرمربی تیم گاز فجر جم وارد مذاکره شد. کریمی که سابقه سالها مربیگری تیم ملی در زمان سرمربیگری ذوالقدر را داشته و در سال 1998 و دومین دوره مسابقات نوجوانان جهان هدایت تیم ایران را عهده دار بوده روز سه شنبه به همراه فریبرز عسگری شاهد برگزاری اولین روز از مسابقات انتخابی در خانه تکواندو بود.

کریمی در این رابطه به مهر گفت: من برای قبول این مسئولیت شرایطی دارم که آن را نیز به فدراسیون اعلام کرده ام و اگر قبول شد آن وقت برنامه های خود و نحوه کار را اعلام می کنم.

وی در مورد اینکه در چه زمینه ای قرار است با تیم نوجوانان همکاری کنید گفت: خودم بیشتر تمایل دارم به عنوان مدیر فنی در خدمت تیم ملی باشم.

از سوی دیگر از زمان تشکیل اردوی تیم ملی تا آغاز رقابتهای جهانی نزدیک به 60 روز زمان باقی است و تغییر کادر فنی تیمی که تا یک ماه قبل برای مسابقات قهرمانی آسیا آماده می شد و با 10 مدال در تمامی اوزان نایب قهرمان قاره کهن شد منطقی به نظر نمی رسد.

اگر قرار بر تغییر کادر فنی است فدراسیون باید به لیگ نوجوانان و مربیانی که در این لیگ فعالیت می کنند توجه داشته باشد. در همین لیگ مربیانی هستند که توانایی خود را با تیم های نه چندان مطرح و به نوعی با دست خالی به اثبات رسانده اند.