به گزارش خبرنگار مهر، وحید سرلک که هفته گذشته در رقابتهای جایزه بزرگ ژاپن موسوم به کانوکاپ شرکت کرده بود با کسب عنوان پنجم این رقابتها به مکان بیست و سوم صعود کرد.

سرلک با کسب مقام پنجم وزن 60- کیلوگرم مسابقات جهانی هلند با 124 امتیاز در رده 26 جهان ایستاد. وی درارزشیابی ماه نوامبر فدراسیون جهانی با همان شرایط به دلیل لغو حضور تیم ملی در رقابتهای بین المللی امارات و کره جنوبی با سه پله سقوط در مکان 29 جدول رده بندی قرار گرفت.

وی در ژاپن "لودویک پاسیچر" را شکست داد و با کسب عنوان پنجم و با کسب 60 امتیاز جمع امتیازات خود را به عدد 184 رساند وبه رده بیست و سوم صعود کرد. این در حالی است که سایر ملی پوشان ایرانی که در رنکینگ جهانی حضور دارند همان جایگاه ماه نوامبر را حفظ کرده اند.

فدراسیون جهانی برای شرکت در رقابتهای مسترز فرانسه، گرجستان، اتریش و آلمان که در ماه ابتدایی سال جدید میلادی برگزار می شود اول تا 25 جهان در هر وزن را دعوت کرده که سرلک در صورت حمایت فدراسیون می تواند در این مسابقات مبارزه کند.