رشد 230 درصدی تمایل به سرمایه گذاری در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی شامگاه سه شنبه در ادامه همایش یک روزه آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری و تجاری کشور پاکستان، اظهار داشت: در حالی که در 9 ماه اول سال جاری و به دلیل رکود اقتصادی در دنیا رشد سرمایه گذاری در کشور وضعیت مناسبی نداشته است ولی در استان کردستان تمایل به سرمایه گذاری بیش از 230 درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین برنامه های استان کردستان در راستای جذب سرمایه گذار ایجاد مشوقهای لازم و همچنین مصوبه بسیار خوب دولت در خصوص بخشودگی مالیاتی در این استان بوده است که این دو مورد در کنار تلاش بسیار گسترده مسئولان استان باعث شده است که تمایل به سرمایه گذاری در کردستان بر خلاف سایر نقاط کشور دارای رشد قابل توجهی داشته باشد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان کردستان بیان داشت: در حال حاضر دو هزار و 200 مجوز صنعتی برای سرمایه گذاری در استان کردستان صادر شده است که در صورت بهره برداری از این واحدها اشتغالی بالغ بر 85 هزار نفر ایجاد خواهد شد که این مهم می تواند بر روند توسعه و ارتقاء وضعیت استان در کشور بسیار تاثیرگذار باشد.

شاه غیبی افزود: در طول سه سال گذشته 55 هزار میلیارد ریال درخواست سرمایه گذاری به استان اعلام شده که سازمان صنایع و معادن با همکاری کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مجوزهای لازم برای ساخت واحدهای صنعتی و تولیدی و جذب این میزان سرمایه گذاری را در کوتاهترین زمان ممکن صادر کرده است.

وی همچنین با اشاره به مصوبات سفرهای هیئت دولت به کردستان در تسهیل شرایط برای سرمایه گذاری در این استان عنوان کرد: مصوبات سفرهای هیئت دولت در خصوص بخشودگی های مالیاتی و پرداخت عوارض با بهره بسیار پایین به سرمایه گذاران در کنار الزام شرکتهای وابسته به دولت برای سرمایه گذاری و واگذاری واحدهای صنعتی ساخته شده به بخش خصوصی از جمله مهمترین اقداماتی بوده که خوشبختانه باعث توسعه سرمایه گذاری در این استان شده است.

در این همایش یک روزه که با حضور رایزن بازرگانی کشورمان در پاکستان و با حضور جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی، تجار و بازرگانان استان کردستان برگزار می شود، راههای مختلف افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری استان کردستان با کشور پاکستان بررسی خواهد شد.