بحران سالمندی نظام سلامت ایران را تهدید می کند

دکتر سیدحسن امامی رضوی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت به تنهایی نمی تواند به تمامی اهداف نظام سلامت دست یابد به خبرنگار مهر گفت: برای کنترل بیماریهای عفونی و واگیر و ارتقای شاخصهای سلامت جامعه نیازمند همکاریهای بین بخشی هستیم.

کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال و زیرپنجسال، کاهش مرگ مادران ناشی از عوارض بارداری و زایمان، افزایش پوشش واکسیناسیون و بیماریابی و درمان مناسب بیماریهای عفونی و واگیردار و افزایش دسترسی به آب از جمله دستاوردهای وزارت بهداشت بوده است.

امامی رضوی به چالشهای کنونی نظام سلامت اشاره کرد و گفت: افزایش سن و پیر شدن جمعیت و تغییر الگوی ابتلا و مرگ و میر به سمت بیماریهای غیرواگیر و مزمن و نابرابری سلامت در گروههای مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمله چالشهای کنونی نظام سلامت کشور است.

معاون سلامت در خصوص راهکارهای موجود برای خروج از چالشهای حوزه سلامت افزود: محتوای شبکه بهداشت و درمان کشور باید مورد بازنگری و اصلاح قرار بگیرد. همچنین می بایست از تمام ظرفیتهای بخش دولتی و غیردولتی به منظور پاسخگویی به تقاضاهای مردم از نظام سلامت استفاده کنیم تا بتوانیم به اهداف تبیین شده در برنامه چشم اندازه 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران برسیم.

امامی رضوی با تاکید بر توسعه برنامه پزشک خانواده در شهرهای کشور گفت: برای برون رفت از چالشهای پیش روی نظام سلامت، می بایست از توانایی و امکانات بخش خصوصی بهره گرفت.