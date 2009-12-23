در شرایط فعلی بررسی موضوع ازدواج مجدد ضرورتی ندارد

سید جواد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: از مفاد جدیدی که در مورد ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده آورده شده اطلاع دقیقی ندارم.اما با توجه به شرایط موجود و گرفتاریهای جوانان درارتباط با ازدواج، بیکاری، مسکن و ...، ضرورتی وجود ندارد که از این مشکلات بگذریم و به لایحه ازدواج مجدد بپردازیم.

نیره اخوان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش از این اعلام کرده بود که بخش سوم لایحه حمایت از خانواده مربوط به ازدواج مجدد است که پس از تعطیلات هفته آینده در مجلس بررسی خواهد شد و پس از بررسی و تصویب این بند از لایحه باید به تصویب شورای نگهبان برسد در غیر این صورت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می شود.

این نماینده مجلس در ادامه تاکید کرد: باید مشکلاتی که در جامعه وجود دارد را اولویت بندی کرده و سپس به آنها بپردازیم . ازدواج مجدد مشکل امروز ما نبوده و در اولویت قرار ندارد به همین دلیل پرداختن به آن به صلاح نیست.

در لایحه حمایت از خانواده 8 شرط برای ازدواج مجدد آورده شده است که رضایت همسر، خارج شدن از وظایف، زندانی شدن طولانی مدت زن، اعتیاد، ابتلا به امراض و... از جمله این شرایط هستند و در این صورت مرد می تواند مجددا ازدواج کند.

زمانی با اشاره به اینکه ازدواج مجدد موضوعی شرعی است گفت: در حال حاضر لوایح زیادی مانند لایحه هدفمند کردن یارانه ها، بودجه سال 89 و برنامه پنجساله پنجم و ... وجود دارد که بهتر است به آنها پرداخته شود.

به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شاید قانون ازدواج مجدد موجب کاهش آسیبهای اجتماعی شود، اما نباید قانون به گونه ای وضع شود که باعث سوء استفاده افراد باشد. چنانچه اینگونه نباشد که هر مرد هوسرانی از آن استفاده کند و موجب ایجاد اختلاف در درون خانواده نشود باعث کاهش آسیب می شود در غیر این صورت آسیبهای اجتماعی افزایش نیز پیدا می کند.