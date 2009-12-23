مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

اعتماد:

احمدی نژاد با اشاره به خسارت جنگ جهانی دوم مطرح کرد: خسارت را از حلقوم استکبار بیرون می کشیم

در دفاع از مداحی های سیاسی؛ منصور ارضی: سیاست ما عین مداحی ماست



ایران :

رئیس جمهور در اجتماع با شکوه مردم شیراز خبر داد: ایران از انگلیس غرامت جنگی می گیرد

براساس توافق ایران خودرو و راهنمایی و رانندگی؛ پژو، روآ و تندر 90 تا سال آینده شماره گذاری می شوند

رئیس شورای شهر: به خاطر اجرا نشدن طرح های جامع و تفصیلی؛ شهرداری تهران در دادگاه پاسخ دهد

ابرار:

وزیر اطلاعات: کاملاً بر جریان فتنه مسلط هستیم

احمدی نژاد: اجازه نمی دهیم آمریکا بر خاورمیانه مسلط شود

طلا ارزان شد

ابتکار:

در غیاب اصلاح طلبان برداشته می شود؛ خیز زودهنگام اصولگرایان برای شورای شهر

احمدی نژاد در جمع مردم شیراز: امروز وحدت ملی در اوج است

آیت الله نوری همدانی: سکوت در برابر شعارهای روز دوشنبه قم جایز نیست

اسرار:

با تاخیر در ارایه بودجه برنامه پنجم از سوی دولت؛ احتمال تمدید یکساله برنامه چهارم

بیانیه پایانی نشست 155 اوپک: 2009؛ سال بدون تغییر برای اعضای اوپک

وجود 300 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور

اطلاعات:

رئیس جمهوری در جمع اجتماع مردم شیراز: اجازه نمی دهیم آمریکا بر خاورمیانه مسلط شود

سن ابتلا به پوکی استخوان در ایران به 50 سالگی رسید

خطوط تلفن ثابت، سیار و اینترنت یکپارچه می شود

تفاهم:

رئیس جمهور در شیراز اعلام کرد؛ ایران قوی تر از گذشته

قدرت اقتصادی بلامنازع جهان؛ چین جلوتر از آمریکا

بیمه های بازنشستگی تجاری می شود

تهران امروز:

واکنش احمدی نژاد به اولتیماتوم اوباما

ابطال انتخابات نظام مهندسی ایران

حادثه باورنکردنی در سیرجان؛ محکومان را از پای طناب دار، ربودند!

جام جم :

رئیس جمهور: از انگلیس غرامت خواهیم گرفت

تولید 50 درصد شیر کشور به روش غیربهداشتی

جوان:

تهران کدام را باور کند: چماق پنتاگون یا هویج کاخ سفید؟ بازی دوگانه ژنرالها و اوباما در برابر ایران

وزیر اطلاعات خبر داد: شناسایی 80 موسسه بیگانه فعال در جریان فتنه

کلاهبرداری با نقاب ایرانسل و نیکاتل

جمهوری اسلامی:

رئیس جمهور در شیراز: خسارت جنگ جهانی اول را از حلقوم انگلیس بیرون می کشیم

دادستان تهران: فرانسه به قوانین و احکام قضایی ایران احترام بگذارد

قائم مقام نهضت سوادآموزی: 15 درصد جمعیت کشور هنوز بی سوادند

جهان صنعت:

دور تازه تعیین تکلیف هدفمند کردن یارانه ها؛ بلاتکلیفی همه را خسته کرد

اجبار پلیس بهانه ای برای خودروسازان شد؛ ABS دارها 400 هزار تومان گران می شوند!

سقوط ایران در تولید برق

حمایت:

احمدی نژاد در جمع پرشور مردم شیراز خطاب به دولتمردان آمریکایی: قادر به جلوگیری از پیشرفت ایران نیستید

توقف حراج روزانه سکه در بانک کارگشایی

معاون سیاسی وزیر کشور: اغلب حزبهای ما اتوبوسی مینی بوسی و فولکسی هستند

خراسان:

در سومین سفر استانی هیئت دولت به شیراز؛ رئیس جمهور: سند رسمی خسارت های ایران در جنگ جهانی را به سازمان ملل ارایه می دهیم

تولید بمبهای متحرک در کارگاه های غیرمجاز گازسوز کردن خودروها همچنان ادامه دارد

5 مفسد اقتصادی به حبس و تبعید محکوم شدند

دنیای اقتصاد:

براساس نتایج یک پژوهش در وزارت مسکن اعلام شد؛ راه فوری خروج از رکود مسکن

پیش بینی افت قیمت جهانی طلا

باهنر، توکلی و نادران مطرح کردند؛ سه پیشنهاد جدید برای یارانه ها

سیاست روز:

احمدی نژاد در جمع مردم شیراز: ایران با غرب بسیار مدارا کرده است

افشای جنایت تازه در سرقت اعضای بدن اسیران فلسطینی؛ فعالان حقوق بشر: جامعه بین المللی به غزه خیانت کرده است

هشدار رئیس کمیسیون بهداشت مجلس: 70 درصد شیر تولیدی در کشور غیربهداشتی است

فرهنگ آشتی:

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد: دفن غیرقانونی اموات در 9 گورستان تهران

دادستان تهران: برای آگاهی مردم از عملکرد؛ مدیریت شهری کاخ شیشه ای می خواهد

لاریجانی: رابطه ایران و مصر حکم عقل است

فرهیختگان:

دبیر شورای عالی امنیت ملی: رفتار آمریکا تغییر نکرده است

بی تفاوتی دولت به برنامه پنجم صدای مجلس را در آورد

لیونل مسی بهترین بازیکن جهان در سال 2009 شد

کاروکارگر:

در صورت عدم اجرای قانون از سوی غربی ها؛ متکی: سوخت هسته ای 20 درصد را تولید می کنیم

محجوب: تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها به صلاح کشور نیست

بسته جدید حل مشکلات نظام بانکی تدوین می شود

کیهان:

اختصاص 20 درصد از سهمیه تحصیلات تکمیلی به متاهلین رسماً ابلاغ شد

ترور معاون نخست وزیر ترکیه نافرجام ماند

نظامیان عربستان: با شیعیان نمی جنگیم؛ تصفیه گسترده مخالفان جنگ صعده در ارتش صعودی

گسترش:

وزیر صنایع و معادن در مراسم راه اندازی خط تولید سواری در ساوه: زمینه برای توسعه صنعت کشور مهیاست

معاون وزیر صنایع و معادن: گسترش سازمانهای توسعه ای از اولویتهای کشور است

استقبال پرشور مردم شیراز از رئیس جمهوری

وطن امروز:

در دیدار سعید جلیلی و هاتویاما اعلام شد؛ آمادگی ژاپن برای همکاری هسته ای با ایران

تلاش های غرب باز هم رو به ناکامی می رود؛ مخالفت چین و روسیه با تحریم ایران

با ابلاغ مصوبه هیئت وزیران از سوی معاون اول رئیس جمهور: سهمیه متاهلان در تحصیلات تکمیلی اجرایی می شود

همشهری:

تکمیل حلقه برنامه ریزی برای اداره پایتخت؛ طرح تفصیلی تهران تا پایان دی ارایه می شود

موجودی حساب ذخیره ارزی پاسخ تعهداتش را نمی دهد

28 میلیارد تومان؛ هزینه سالانه تولید و نگهداری اسکناس

هدف واقتصاد:

احمدی نژاد خبر داد: ارایه سند خسارات ایران در جنگ جهانی به سازمان ملل

معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر زیان ده نبودن بانکها خبر داد: تدوین بسته جدید برای حل مشکلات نظام بانکی

هفتمین همایش ملی انرژی بدون حضور وزرای نفت و نیرو برگزار شد؛ اختلاف نظر بر سر رتبه جهانی ایران در ذخایر نفتی