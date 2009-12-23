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۲ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۸

هفته یازدهم لیگ ستارگان قطر/

تداوم صدرنشینی حریف مس کرمان / العربی پیروز شد

تداوم صدرنشینی حریف مس کرمان / العربی پیروز شد

تیم السد، حریف مس کرمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با برتری مقابل الخور جایگاه خود در صدر جدول رده بندی مسابقات لیگ ستارگان قطر را استحکام بخشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر سه شنبه شب با برگزاری دو دیدار به اتمام رسید که طی آن تیم‌های السد و العربی مقابل حریفان خود به برتری رسیدند.

در حساس ترین دیدار شب گذشته تیم صدرنشین السد در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه به مصاف الخور رفت و موفق شد با نتیجه 2 بریک میهمان خود را از پیش رو بردارد. برای السد در این بازی لئوناردو داسیلوا (7) و ابراهیم مجید (75) گلزنی کردند و تک گل الخور توسط محمد کاسولا در دقیقه 82 به ثمر رسید.

حریف مس کرمان در مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا با این پیروزی 27 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول رده بندی رقابت‌های لیگ ستارگان قطر استحکام بخشید.

السد در گروه D مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با تیم‌های الاهلی امارات، مس ایران و الهلال عربستان همگروه است.

در دیگر دیدار شب گذشته لیگ ستارگان قطر العربی با تک گل دقیقه 75 اورالدو دی پریرا که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید از سد الوکره گذشت و 21 امتیازی شد.

جدول رده بندی لیگ ستارگان قطر:
1- السد 27 امتیاز
2- الغرافه 24 امتیاز
3- العربی 21 امتیاز
4- الریان 18 امتیاز
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9- الخریطیات 12 امتیاز
10- السیلیه 10 امتیاز
11- الخور 9 امتیاز
12- الشمال 6 امتیاز

کد مطلب 1005476

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