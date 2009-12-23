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۲ دی ۱۳۸۸، ۹:۲۴

ارائه لایحه نظام جامع رسانه‌ای به مجلس در آینده نزدیک / توقیف "اندیشه نو" موقتی است

ارائه لایحه نظام جامع رسانه‌ای به مجلس در آینده نزدیک / توقیف "اندیشه نو" موقتی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تهیه، تدوین و ارائه لایحه نظام جامع رسانه ای به مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک خبر داد و درباره توقیف روزنامه اندیشه نو هم گفت: توقیف این روزنامه موقتی است.

سید محمد حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به شیراز در پاسخ به  پرسشی درباره لایحه جامع رسانه‌ای، گفت: کاری که هم اکنون با جدیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را دنبال می کنیم موضوع تهیه و تدوین لایحه نظام جامع رسانه ای است که ابتدا آن را به دولت ارائه می‌کنیم تا مراحل مقدماتی خود را طی کند و در آینده‌ای نه چندان دور آن را برای تصویب به مجلس ارسال خواهیم کرد تا به صورت قانون درآید.

وی در مورد دلیل توقیف روزنامه اندیشه نو افزود: از سوی مراجع ذیربط و هیئت نظارت بر مطبوعات تذکرات متعددی در مقاطع مختلف به روزنامه اندیشه نو داده شد که متاسفانه به دلیل بی‌توجهی آنان به این تذکرات روزنامه مذکور با تصمیم هیئت نظارت توقیف شد.

حسینی تصریح کرد: این تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی گرفته نشده زیرا نماینده این وزارتخانه یکی از هفت عضو هیئت نظارت بر مطبوعات است که در نهایت در یک جمع بندی تصمیم بر این شد که روزنامه اندیشه نو توقیف شود.

وزیر ارشاد افزود: روزنامه اندیشه نو توقیف شده است نه لغو امتیاز، بنابراین باید پرونده این روزنامه به دادگاه ارسال شود تا با ارائه مدارک و مستندات و با حضور هیئت منصفه مطبوعات وضعیت نهایی آن مشخص شود.

کد مطلب 1005477

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