سید محمد حسینی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به شیراز در پاسخ به پرسشی درباره لایحه جامع رسانه‌ای، گفت: کاری که هم اکنون با جدیت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آن را دنبال می کنیم موضوع تهیه و تدوین لایحه نظام جامع رسانه ای است که ابتدا آن را به دولت ارائه می‌کنیم تا مراحل مقدماتی خود را طی کند و در آینده‌ای نه چندان دور آن را برای تصویب به مجلس ارسال خواهیم کرد تا به صورت قانون درآید.

وی در مورد دلیل توقیف روزنامه اندیشه نو افزود: از سوی مراجع ذیربط و هیئت نظارت بر مطبوعات تذکرات متعددی در مقاطع مختلف به روزنامه اندیشه نو داده شد که متاسفانه به دلیل بی‌توجهی آنان به این تذکرات روزنامه مذکور با تصمیم هیئت نظارت توقیف شد.

حسینی تصریح کرد: این تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تنهایی گرفته نشده زیرا نماینده این وزارتخانه یکی از هفت عضو هیئت نظارت بر مطبوعات است که در نهایت در یک جمع بندی تصمیم بر این شد که روزنامه اندیشه نو توقیف شود.

وزیر ارشاد افزود: روزنامه اندیشه نو توقیف شده است نه لغو امتیاز، بنابراین باید پرونده این روزنامه به دادگاه ارسال شود تا با ارائه مدارک و مستندات و با حضور هیئت منصفه مطبوعات وضعیت نهایی آن مشخص شود.