جذب 27 درصد اعتبارات مسکن مهر در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محسن رسولی در جلسه مسکن مهر استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری رقمی بیش از 27 درصد از اعتبارات مسکن مهر در استان کردستان جذب شده است که این رقم مناسب نیست و باید تا پایان سال جاری تلاش نمود تا این رقم به بیش از سه برابر افزایش یابد.

وی ادامه داد: سهم تسهیلات بانکی مسکن مهر در سال جاری برای استان کردستان 530 میلیارد ریال است که با توجه به تغییرات صورت گرفته در زمینه پرداخت این تسهیلات و همچنین تعیین بانک مسکن به عنوان متولی مسکن مهر در کشور باید هرچه سریعتر از فرصتهای ایجاد شده استفاده و نسبت به جذب این اعتبارات اقدام کرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان میانگین کشوری تعداد واحدهای معرفی شده برای دریات تسهیلات در کشور را 74 درصد خواند و یادآور شد: این آمار در استان کردستان به 77 درصد رسیده و نشان از وضعیت مطلوب استان در این بخش است.

رسولی خاطرنشان کرد: میزان زمین اختصاص داده شده نسبت به کل متقاضیان مسکن مهر در کشور 85 درصد است که این رقم در کردستان 60 درصد است و باید تلاش کرد تا پایان سال جاری این رقم نیز به میانگین کشوری نردیک شود.

در ادامه این جلسه نماینده ویژه استاندار کردستان برای بررسی وضعیت مسکن مهر در استان نیز اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلات مسکن مهر در استان ضعف نظارت از سوی دستگاه های متولی و تعاونی های ایجاد شده است که تعاونی ها به جای تسهیل شرایط و تسریع در انجام امور باعث روند کند مسکن مهر در کردستان شده اند.

داوود امراه نژاد افزود: تعامل ضعیف بانک های عامل با اعضای تعاونی ها برای پرداخت به موقع تسهیلات نیز یکی دیگر از مشکات مسکن مهر در استان به شمار می رود که البته با توجه به مصوبات شورای مسکن استان این مشکل در طول دو ماه گذشته تاحدودی برطرف شده اما همچنان در بعضی از موارد وجود دارد.

امراه نژاد خواستار بازنگری در بعضی از سایتهای ساخت مسکن مهر در استان به ویژه در سنندج شد و عنوان کرد: مکان یابی و همچنین طراحی بعضی از سایتهای ساخت مسکن مهر در استان به گونه ای است که باعث افزایش هزینه ها می شود و باید در این خصوص تجدید نظر جدی در دستور کار قرار گیرد.