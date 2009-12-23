رایزنی دیپلماتهای 1+5 درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، این گفتگوی تلفنی بدون اینکه طرفین نکته ای را درباره تاریخ ارائه درخواست خود به شورای امنیت برای بررسی امکان افزایش فشارها بر ایران، عنوان کنند پایان یافت.

در همین رابطه یک دیپلمات غربی آشنا با موضوع هسته ای ایران اعلام کرد : این رایزنی ها در نیمه دوم ماه ژانویه پیگیری می شود.

این دیپلمات غربی در ادامه بدون اشاره به همکاری سازنده ایران با آژانس نهاد مسئول بین المللی در این زمینه، افزود : کشورهای 1+5 به ایران فرصت می دهند که تا پایان سال جاری میلادی همکاری های خود برای پاسخ به پرسش های موجود در باره فعالیت هسته ای خود را آغاز کند.

در همین رابطه "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرد : صحبت کردن درباره تحریم های احتمالی علیه ایران زود است اما انگلیس به همراه فرانسه، آلمان، روسیه و چین در حال بررسی گزینه های جایگزین تحریم هستند.