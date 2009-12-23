25 درصد شاغلین صنعت خراسان رضوی فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین احمدی در مراسم اختتامیه جشنواره هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد افزود: در استان خراسان رضوی 200 هزار نفر در بخش صنعت شاغل هستند که 25 درصد این افراد یعنی 50 هزار نفر آنها فارغ التحصیلان دانشگاهی را شامل می شوند.

رئیس سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی تصریح کرد: استان خراسان رضوی رتبه سوم اشتغال صنعتی را در کشور داراست.

احمدی اظهار داشت: استان خراسان رضوی در حال حاضر به عنوان قطب اول صنایع غذایی، قطب دوم خودروسازی و قطب سوم فولادسازی کشور شناخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در صنایع غذایی به علت تعدد محصولات کشاورزی استان و تنوع جغرافیایی توانستیم مقام اول کشوری را کسب کنیم .

احمدی با اشاره به صنعت خودروسازی استان افزود : 12 درصد خودروهای کشور در خراسان رضوی تولید می شود.

تنها یک درصد تولیدات علمی کشور به فناوری تبدیل می شود

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: تنها یک درصد تولیدات علمی کشور به فناوری تبدیل می شود که این رقم بسیار ناچیزی است و نشان دهنده عدم همکاری و یا ضعیف بودن رابطه دانشگاه ها و مراکز تولید علم با شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری است.

حسن علم الهدایی افزود: اشتغال مولد و کارآفرینی مهمترین جهتی است که دانشگاه های کشور باید به آن سو حرکت کنند و آنرا در اولویت کاری خود قرار دهند.

وی ادامه داد: امروز باید نسل جوان را در مسیر تولید دانش، تحقیقات هدفمند و توسعه فناوری هدایت و از ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور به طور مناسب استفاده کرد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: تبدیل دانش به فناوری و محصول و در بازار جهانی قرار گرفتن برای ما به عنوان کشور یک گلوگاه اقتصادی مطرح است و حضور در عرصه رقابتهای علمی، اقتصادی و اجتماعی نیاز امروز کشور است.

علم الهدایی با بیان اینکه ارزش منابع انسانی بالاتر از تمامی منابع دیگر اعم از تجدید شونده و تجدید ناپذیر است اظهار داشت: برای استفاده از این نیروی با ارزش نیازمند بازتعریف نقش دانشگاه ها، پژوهشکده ها، شهرکهای صنعتی و پارکهای علم و فناوری هستیم.