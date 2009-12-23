منتجب نیا: مسئولان کشور برای حفظ امنیت و حرمت روحانیون بکوشند

حجت الاسلام رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نقش تاریخی روحانیون در طول تاریخ ، گفت: روحانیون و مراجع در حرکتهای تاریخی خود نشان داده اند که قادر بوده اند با استکبار انگلیس مبارزه کنند و یا مانند امام خمینی (ره) انقلابی را ایجاد نمایند ، لذا باید اکنون نیز برای این قشر حرمت قائل شویم.

وی تصریح کرد: تاثیرگذاری روحانیون در جامعه منوط به ایجاد پتانسیل است که البته روحانیون پتانسیل لازم را دارند و فقط باید مسئولان کشور این موضوع را پذیرفته و به آنان میدان بدهند و امکاناتی را در اختیار آنان قرار دهند تا روحانیون بتوانند احساس امنیت کرده و در جامعه به فعالیت بپردازند.

منتجب نیا خاطرنشان کرد: مسئولان باید جلوی خودسری برخی را گرفته و حرمت روحانیون را در جامعه محفوظ بدارند.

وی در عین حال درباره اهمیت استقلال روحانیت از منابع دولتی اظهار داشت: در طول تاریخ روحانیون یا از دولتها حمایت، انتقاد و یا سکوت کرده اند و در هر یک از این موارد استقلال خود را حفظ کرده اند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: امام خمینی (ره) نیز همیشه بر این موضوع تاکید داشته اند که باید روحانیون، مراجع ، ائمه جمعه و حوزه های علمیه مستقل از حکومت باشند به گونه ای که در زمان ایشان بارها تقاضا شد که مساجد و حوزه های علمیه سازماندهی شده و بر آنان نظارتهایی صورت بگیرد که البته امام راحل هیچگاه با این موضوعات موافقت نکردند و فرمودند این مراکز باید زیر نظر علمای بلاد باشند.

منتجب نیا ادامه داد: اگر استقلال روحانیون حفظ شود اثرگذاری آنان هم محفوظ می ماند اما اگر روحانیون وابسته باشند ، مردم آنان را مهره حکومت دانسته و از اثرگذاری آنان کاسته می شود لذا روحانیون باید در حفظ استقلال خود بکوشند.