تعداد ارسال SMS در آمریکا از روزی چهار میلیارد گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مواردی که طی بحران بزرگ اقتصادی در جهان هرگز تحت تاثیر قرار نگرفت نیاز افراد به صحبت کردن با یکدیگر بوده است، تنها مورد تغییر یافته گرایش این نوع مکالمات به مکالمات متنی یا پیامک ها است.

آخرین ارقام به دست آمده از انجمن صنفی صنعت تلفن همراه نشان می دهد طی سال 2009 بیشتر شاخصها در رابطه با تعداد مشترکان در آمریکا، میانگین قبضهای ماهانه تلفن همراه، ترافیک اطلاعاتی و حتی تعداد برج های مخابراتی افزایش قابل توجهی را نشان داده اند.

بیشتر از تمامی این موارد، پیامکها هستند که تعداد آنها بسیار افزایش پیدا کرده است. طی نیمه اول سال 2009 کاربران در حدود 740 میلیارد پیامک برای یکدیگر ارسال کرده اند که این تعداد تقریبا با 4.1 میلیارد پیامک در روز و یا ارسال 17 پیامک توسط هر کاربری که به تلفنهای بی سیم مجهز است برابری می کند.

میزان کل پیامکهای ارسال شده در نیمه اول سال 2009 دو برابر پیامکهای ارسال شده در نیمه اول سال 2008 به شمار می رود. در آن سال تعداد پیامکها از 368 میلیارد تجاوز نکرد.

این ارقام توسط گروه صنعتی CTIA و به واسطه تحقیق بر روی 96 درصد از صنعت تلفن همراه آمریکا به دست آمده است، این گروه نشان داد میزان اشتراک در شبکه های تلفن همراه طی سال 2009 در حدود پنج درصد افزایش یافته و به 276.6 میلیون رسیده است.

در حدود 246 میلیون یا 89 درصد از این مشترکان از ابزارهایی با توانایی ذخیره سازی اطلاعات برخوردارند که در این میان 40 درصد از این ابزار تلفنهای هوشمند هستند و در حدود 10 میلیون نفر از آنها نیز از لپ تاپها و نت بوکها استفاده می کنند. مطالعات CTIA در نیمه اول سال 2009 نشان می دهد استفاده از این تجهیزات بی سیم در حدود سه درصد افزایش داشته است.

بر اساس گزارش لایو ساینس، در عین حال همزمان با افزایش ارسال پیامکها از میزان مکالمات تلفنی کاسته شده و میانگین مکالمات تلفنی به 2.03 دقیقه کاهش پیدا کرده است. در واقع سال 2009 پایین ترین میزان میانگین مکالمات را به ثبت رسانده است. در مقابل درآمد سالانه سیستم تلفنهای همراه در این سال در حدود پنج درصد و تعداد برجهای مخابراتی در حدود 12 درصد افزایش داشته است.