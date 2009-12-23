راه اندازی آزمایشگاه تست شناورها در کشور

سعید شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریایی دانشگاه صنعتی اصفهان اقدام به راه اندازی آزمایشگاه هیدرو دینامیک شد.

وی افزود: این آزمایشگاه قابلیت تست هیدرودینامیکی مدلهای شناورهای سطحی و زیرسطحی را دارد.

شعبانی همچنین ادامه داد: این آزمایشگاه مجهز به دستگاه موج ساز، جاذب امواج و ترولی است که مدل شناور به آن متصل می شود و بر روی حوضچه به حرکت در می آید تا رفتارهای هیدرودینامیکی آنها بررسی و ارزیابی شود.

وی به اهمیت این آزمایشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با استفاده از تجهیزات این آزمایشگاه می توان رفتار هیدرودینامیکی شناورها را در مقابل موجهای تعیین شده بررسی کرد. علاوه بر این تست های این آزمایشگاه بر روی اسکیل (مقیاس) یک هفتادم شناور واقعی نیز قابل اجرا است.



مدیر گروه پژوهشی سازه و مواد پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیردریایی با بیان اینکه این آزمایشگاه می تواند سرویسهای لازم را به بخشهای دریانوردی و کشتیرانی کشور ارائه کند، خاطرنشان کرد: با تجهیزاتی که در این آزمایشگاه فراهم شده است آمادگی لازم برای ارائه خدمات به ارگانهای مربوط به دریا در زمینه ساخت و تست مدل شناور فراهم می شود.