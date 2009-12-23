ادعای دخالت ایران در عراق بی اساس است/ سازش با بعثی های صدامی هرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عمار الحکیم در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط هر گونه دخالت جمهوری اسلامی ایران در امور عراقی ها را تکذیب کرد.

وی ادعای برخی رسانه های عربی مبنی بر فشار ایران بر مجلس اعلای اسلامی عراق برای ائتلاف با نوری المالکی نخست وزیر عراق و رئیس ائتلاف دولت قانون را بی پایه و اساس خواند.

حکیم گفت : ما از انتخابات عراق برای اداره امور کشور حرف می زنیم و اعتقادی به اینکه چنین مسئله به کشورهای همسایه داشته باشد، ندارم.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق افزود : معتقدم ادعای دخالت ایران، هیچ پایه و اساسی ندارد، زیرا نظام پارلمانی ما که فراکسیونهای بزرگی در آن حضور دارند قادر است همه گروهها را برای تشکیل پارلمان قدرتمند و دولت مقتدر گردهم جمع کند .

حکیم درباره سفر اخیر خود به دمشق خاطر نشان کرد حامل نامه دولت عراق برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با هدف حل مسائل موجود میان دو کشور بوده است.

وی اعضای ائتلاف دولت قانون به رهبری مالکی را که در یک فهرست جداگانه از ائتلاف ملی عراق وارد شده اند، رقیب خواند و ابراز امیدواری کرد این رقابت شرافتمندانه باشد.

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت : پرونده امنیتی به وضع استراتژی امنیتی مشترکی نیاز دارد، زیرا حفظ جان مردم عراق، یک مسئولیت ملی است و همه در این زمینه مسئولیت دارند.

حکیم تصریح کرد : مجلس اعلای اسلامی عراق میان بعثی هایی که به خاطر مسائل معیشتی و شغلی و از روی اجبار در زمان رژیم سابق به حزب بعث پیوسته بودند و بعثی های صدامی که خواهان بازگشت مجدد به قدرت در عراق هستند، تفاوت قائل می شود.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس آینده(16 اسفند) برگزار شود.