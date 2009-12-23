شبکه لرزه نگاری قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین بر اساس این تفاهم نامه مرکز شبکه لرزه نگاری استان قزوین با شش ایستگاه لرزه نگاری برای ثبت لرزه های مختلف در استان احداث و راه اندازی می شود.

برای این مرکز که تا یک سال آینده ساخته خواهد شد 240 میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده و تجهیزات ایستگاههای آن در مدت تعیین شده نصب و راه اندازی خواهد شد.

پنج ایستگاه لرزه نگاری با یک تکرار کننده تمامی لرزه های ناشی از منشاهای طبیعی و مصنوعی را در استان ثبت و برای پایش و مطالعه واطلاع رسانی دقیق به مرکز لرزه نگاری ژئو فیزیک دانشگاه تهران منتقل می کند.

وقوع سه زمین لرزه مهیب و بزرگ در مناطق بوئین زهرا، آوج و الموت و قرار گرفتن استان قزوین بر روی دو رشته گسل، این استان را به یکی از مناطق زلزله خیز کشور تبدیل کرده است که با راه اندازی این شبکه لرزه نگاری می توان ضمن در اختیار قرار دادن اطلاعات مختلف خسارات ناشی از حوادث زلزله را کاهش و به حداقل رساند.

احمدی رئیس موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در مراسم امضای این تفاهمنامه از نصب 70 ایستگاه لرزه نگاری در13 استان کشور خبرداد و اظهار داشت: تجهیزات 50 ایستگاه لرزه نگاری با بیش از یک میلیون دلار هزینه خریداری شده که با نصب و راه اندازی آنها تعداد ایستگاههای لرزه نگاری به 120 ایستگاه افزایش خواهد یافت.

محمد صادق پور مهدی معاون امورعمرانی استانداری قزوین هم در خصوص تامین منابع مالی و همکاری در ساخت و نصب تجهیزات قول مساعد داد.

محمدعلی آهنی مدیر کل دفتر بازرسی و حوادث غیر مترقبه استانداری قزوین هم گفت: علاوه بر زلزله 24 نوع حادثه دیگر در استان شناسایی شده که که در طول نیم قرن گذشته خسارات فراوان مالی و جانی به مردم منطقه وارد کرده است که با این اقدام که کاری ماندگار و ارزشمند دراستان بشمار می رود گامی در مسیر کاهش خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه در استان برداشته خواهد شد.