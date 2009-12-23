10 فاجعه انسانی سال 2009؛ سومالی، یمن و افغانستان در صدر فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری سازمان پزشکان بدون مرز، غیرنظامیان گرفتار در خشونت های جنگی در شمال یمن، قطع کمک های انسانی در افغانستان، خشونت های فراگیر در مناطق شرقی کنگوی دموکراتیک، جنگ و عدم دسترسی به بهداشت و درمان در سومالی، وضعیت مخاطره آمیز در جنوب سودان (دارفور)، شکست تلاش ها در زمینه مبارزه با سوء تغذیه، عدم موفقیت در کنترل ایدز، کشته و زخمی شدن صدها نفر با تداوم درگیری ها در سریلانکا، مشکلات عدیده غیرنظامیان در پاکستان، کوتاهی در درمان بیماران و کنترل بیماری های واگیردار 10 فاجعه انسانی سال 2009 را تشکیل می دهند.

"کرستوف فورنیه" مدیرکل سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به روند افزایش کشتار غیرنظامیان در سال 2009 ، اظهار داشت: شکی نیست که همواره غیر نظامیان قربانی جنگ ها بوده اند.

وی با تاکید بر لزوم مقابله با پیامدهای جنگ، اظهار داشت: در کشورهایی همچون سریلانکا و یمن جنگ های خونین کمک رسانی به غیرنظامیان را فلج کرده است.

این گزارش در حالی است که وضعیت دردناک غزه به واسطه محاصره رژیم صهیونیستی نیز یکی از فجایع جهان است که در سکوت بین المللی ادامه دارد.

