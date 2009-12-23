گزارش مهر از سفر رئیس جمهور : ایران 10 برابر قوی تر از سال گذشته است / توجه ویژه دولت به فارس

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به شیراز، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ظهر امروز سه شنبه در ورزشگاه حافظیه شیراز با بیان اینکه دیار فارس، دیار خداپرستی و عشق به اهل بیت پیامبر (ص) است و هنر، ذوق، شجاعت و فداکاری را در هم آمیخته است، اظهار داشت: دیار فارس معطر از وجود امامزادگانی است که صدها سال نورافشانی می کنند و دلهای ملت ایران را به نور هدایت روشن می کنند.

وی ادب و شعر ایران را مرهون ادیبان والامقام و شاعران شیرین سخن این استان دانست و عنوان کرد: حافظ و سعدی با اشعار و حکم پرمعنای خود قرنهاست که دلهای مستعد را به سوی خدای متعال و امام عصر (عج) متوجه می کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: هم اکنون ملت ایران در حال برپایی یک نظام پیشرفته متعالی و الهام بخش برای جهانیان است و مردم فارس باید موتور محرک فرهنگی و حرکتی ملت ایران باشند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به ایام محرم الحرام، تصریح کرد: سلام خدا بر احمد بن موسی، علما، عرفا، بزرگانی همچون شهید محراب حضرت آیت الله دستغیب شیرازی باد.

وی صحنه کربلا را صحنه اوج یکتاپرستی، اخلاص، عاطفه و وفاداری دانست و گفت: همه آرمانهای پیامبران الهی، همه هدف از خلقت بشر در صحنه عاشورا متجلی است. حادثه کربلا خلاصه زندگی همه پیامبران، اولیاء الهی وائمه اطهار است. همه عاشورا درس است ، بالاترین کلاس مکتب اسلام برای ساختن و تعالی انسان و برپایی حیات طیبه الهی و انسانی و زندگی جاوید متعالی است که همه در کربلا و عاشورا متجلی شده است.

رئیس جمهور افزود: خدای متعال عاشورا و کربلا را خلق کرده تا خودش، عظمتش، صفاتش را در حرکت امام حسین (ع) و یاران شهیدش به نمایش بگذارد.

وی با بیان اینکه امام حسین (ع) پرچمدار یگانه پرستی، عدالت، ایستادگی بر حق و مقابله با زورگویان و ظالمان و منحرفان و خودخواهان و کسانی است که حاضرند برای قدرت و پست و مقام از هر دین و آیین بگذرند و آن را زیر پای خود له کنند ، گفت: حسین (ع) راه زندگی و راه نجات است و جز مسیر حسینی راهی برای نجات و کمال انسانها وجود ندارد.

احمدی نژاد بشریت را در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند مکتب و مرام حسینی و راه حسینی دانست و گفت: امام حسین (ع) تجلی همه خوبی ها، زیبایی ها و کمالات است. حادثه کربلا یک نبرد نظامی نیست بلکه یک زندگی تمام عیار است اوج یک خانواده متعالی، نهایت یک اخلاص و بزرگواری همه و همه در صحنه عاشورا متجلی است.

رئیس قوه مجریه در ادامه با بیان اینکه ملت بزرگ ایران با تاسی به امام و تحقق آرمانهای حسینی قیام کردند و با شعار یاحسین حرکت خود را آغاز کردند، گفت: نهضت ما حسینی است، رهبر ما خمینی است.

وی بالاترین هدف امام حسین (ع) را تحقق عدالت و برچیده شدن ظلم و فساد از عالم، احقاق حقوق مظلومان و اصلاح وضعیت بشری دانست و گفت: این آرمان آنقدر بزرگ است که همه انبیاء در راه آن مبارزه کردند و امام حسین (ع) نیز همه وجود مقدس خود را فدای آن کرد.

احمدی نژاد افزود: امروز شما پرچمدار نهضت حسینی در جهان هستید و اگر امروز ملت ایران عزیز است، استقلال و امنیت دارد و در راه رشد و کمال در حرکت است و اگر صدها فتنه و توطئه دشمن را در هم می شکند به این دلیل است که همدل، متحد و پیوسته پیرو نهضت حسینی است و در خط نورانی امامت و ولایت حرکت می کند.

30 سال حرکت ملت ایران خلاصه تاریخ بشر است زیرا همه فتنه ها و توطئه ها و طراحی هایی که در طول تاریخ علیه نهضت انبیاء به عمل می آمد در این 30 ساله علیه ملت ایران سازماندهی شد

رئیس جمهور 30 سال حرکت ملت ایران را یک تاریخ دانست و گفت: 30 سال حرکت ملت ایران خلاصه تاریخ بشر است زیرا همه فتنه ها و توطئه ها و طراحی هایی که در طول تاریخ علیه نهضت انبیاء به عمل می آمد در این 30 ساله علیه ملت ایران سازماندهی شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صحبت های یکی از روسای جمهور دنیا اظهار داشت: یکی از روسای جمهور دنیا در دیداری به ما گفت ما از بیرون شرایط ایران را رصد می کنیم توطئه ها را می بینیم برخی از آنها که توسط مستکبران و ایادی فاسد آن طراحی می شود ظرفیت ساقط کردن صدها حکومت را دارد اما شما چگونه حرکت می کنید که این توطئه ها کارساز نیست که من گفتم این ملت عاشق اهل بیت است در خط امامت و ولایت است، پیرو نهضت حسینی است و تا آخر بر همین صراط مستقیم باقی خواهد ماند این راه راه نجات است و به فضل الهی باید این پرچم الهی را آنچنان محکم نگه داریم که همه ملت عالم با نشانه پرچم حسینی راه نجات را پیدا کنند.

احمدی نژاد درادامه با اشاره به نظام بین الملل عنوان کرد: همه مشکلات بشریت به دلیل وجود حاکمان فاسد، ظالم و ناسالم در جهان است همه جنگ ها و فشارها و مشکلات ناشی از این حاکمان ناصالح ناشی از سیاستمداران فاسد، خودخواه، برتری طلب و زورگوست.

رئیس جمهور با بیان اینکه جرج بوش با آرزوی تسلط بر چاه های نفت خاورمیانه و مرکز تمدن خاورمیانه و به بهانه مشکوک حمله به برج های دوقلو به منطقه ما و دو کشور عراق و افغانستان لشکرکشی کرد که شعارش این بود گام سوم ما حمله به ایران است، گفت: نزدیک به یک میلیون نفر انسان کشته شده اند میلیونها انسان آواره شده اند و زندگی در دو کشور مختل شده است اما هنوز دست برنداشته اند.

وی با اشاره به باراک اوباما رئیس جمهور کنونی آمریکا گفت: این آقایی که با شعار تغییر آمده و اعلام کرده که سیاست های جرج بوش در گذشته غلط بوده است اکنون می خواهد دامنه جنگ و تجاوز را به کشور سوم یعنی پاکستان بکشاند البته جنایات این حاکمان ناصالح محدود به این اعمال نمی شود بلکه در قرن گذشته فسادهایی تحت عنوان حقوق بشر در دنیا انجام داده اند که روی جنایتکاران تاریخ را سفید نموده اند و این به دلیل آن است که آنان راه پیامبران و مسیر عدالت را کنار گذاشته اند و تابع هوای نفس، خودخواهی ها و دنیاپرستی های خود شده اند و اکنون برای سایر ملت ها ارزش قائل نیستند.

احمدی نژاد در ادامه گفت: بشارت می دهم که امروز به فضل الهی حاکمیت یکصدساله مستکبران بر جهان رو به پایان است امروز آنها به پایان راه رسیده اند.

رئیس جمهور با بیان اینکه ثروتی که هم اکنون مستکبران بر هم انباشته اند حاصل کار و تلاششان نبوده است، گفت: انگلستان کشور هند و بخشی از منطقه خاورمیانه را تصرف کرد. انرژی ارزان خاورمیانه را غارت کرد صدها هزار نفر از مردم بومی را کشت فرهنگ آنها را متلاشی کرد داشته های آنان را چپاول کرد و در جزیره خود سرمایه گذاری کرد.

وی بااشاره به جنگ جهانی گفت: در اوایل جنگ جهانی اول انگلستان ایران را اشغال کرد. نفت کشورمان را استخراج می کردند و آن را به ایران نمی دادند می گفتند چیز بدی است بوی بدی دارد و با انرژی مجانی ایران دنیا را از شرق دور تا آفریقا تحت سلطه خود در آوردند.

احمدی نژاد با بیان اینکه این کشورها ثروتمند هستند ولی مردم آنها در نهایت فقر زندگی می کنند، گفت: این مستکبران خون ملت ها را کشیدند و منابع آنان را چپاول کردند و بر ثروت های خود انباشتند و بعد ادعای حقوق بشر، آزادی، دموکراسی دارند و بر سر سایر ملت ها منت می گذارند و حتی می خواهند آنها معیار سنجش حقوق بشر در دنیا باشند.

رئیس جمهور با اشاره به جنایات انگلیس از سال 1917 تا 1920 میلادی علیه ایران مرتکب شدند که در تاریخ بی نظیر است، گفت: در شرایطی که کشورمان امکاناتی نداشت و شرایط سختی بر ملت ایران حاکم بود لشکر انگلیس آذوقه و مواد غذایی را در بازارها به چند برابر نیاز خود می خریدند و به بیرون کشور می بردند به طوری که در ایران قحطی شد و مریضی آمد.

وی با بیان اینکه طبق اسناد منتشر شده ای که در دست ماست طی این 3 سال در ایران بین 8 تا 10 میلیون نفر بر اثر بیماری و تحریم از بین رفتند آن هم زمانی که کشور ما در اشغال انگلیس بود و مسئولیت کشور اشغال شده در زمان اشغال به عهده اشغالگر است. ثروت ما را روی هم انباشته کرده اند و مقتدر شده اند و با آن اقتدار می خواهند سلطه خود را بر دنیا استمرار بخشند.

رئیس قوه مجریه افزود: در جنگ جهانی دوم آنها گفتند ایران به دو دلیل پل پیروزی ماست که دو دلیل یکی استفاده از انرژی ارزان ایران و دیگری استفاده از زیر ساخت های کشورمان بود ایران شد پل پیروزی اما حق وتو و خسارات جنگ را آنان گرفتند.

احمدی نژاد اضافه کرد: بعد از جنگ جهانی دوم ایران قیام کرد و نفت را از چنگ انگلیس استعمارگر بیرون آورد.

وی با بیان اینکه مستکبران 75 سال دیکتاتوری را بر ملت ما حاکم کردند، گفت: طی 30 سال گذشته از روزی که ملت ما پیروز شده تا کنون مستکبران برای ما ایجاد مزاحمت می کنند.

رئیس جمهور با اشاره به خسارت هایی که انگلستان در جنگ جهانی اول وارد کرد گفت: من هم اکنون جمعی را مامور کرده ام تا خسارت های جنگ جهانی اول و اشغال کشورمان توسط انگلیس را محاسبه کنند که آن را به صورت سند رسمی به سازمان ملل ارائه کنیم تا با پشتوانه سازمان ملل، حقمان را از حلقوم مستکبران بیرون بکشیم. آنها این همه ظلم کردند به جای اینکه جبران کنند با گستاخی علیه ما ایستاده اند خیال می کنند که می توانند جلوی حرکت انقلابی و پیشرفت ملت ایران را بگیرند نه تنها شما نمی توانید جلوی ملت ایران بایستید بلکه ملت ایران همه مطالبات تاریخی خود را از شما خواهد گرفت.

مستکبران هم اکنون در همه عرصه ها به بن بست رسیده اند در عرصه سیاسی به بن بست کامل رسیده اند قادر نیستند مشکلی از جهان حل کنند همه مشکلات چندصد ساله در حال حاضر پابرجاست

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه بشارت می دهم به شما که به فضل الهی و به لطف ایستادگی بی نظیر شما و حرکت ایمانی و آگاهانه و انقلابیتان پشت سر امام و رهبری و به لطف عشق عمیق شما به اهل بیت و امام عصر (عج) امروز پرچم عزتتان روز به روز برافراشته تر می شود و دشمنان بشریت روز به روز ضعیف تر و ذلیل ترمی گردند، گفت: مستکبران هم اکنون در همه عرصه ها به بن بست رسیده اند در عرصه سیاسی به بن بست کامل رسیده اند قادر نیستند مشکلی از جهان حل کنند همه مشکلات چندصد ساله در حال حاضر پابرجاست.

وی با بیان اینکه مستکبران، شورای امنیت و حق وتویی که درست کرده اند تا با آن در دنیا حاکم شوند امروز بی خاصیت و از کار افتاده است ، گفت: قدرت سیاسی مستکبران در حال حاضر به گل نشسته است.

رئیس جمهور ملت ایران را ملتی اهل منطق و با عدالت دانست و تنها حقوق قانونی خود را می خواهد، گفت: ملت ما چشمداشتی به حقوق دیگران ندارد اما به هیچ وجه هم اجازه نخواهد داد که مستکبران از جمله آمریکا در امور کشورمان دخالت داشته باشند.

وی با بیان اینکه آمریکا هم اکنون نزدیک به 8 هزار کلاهک هسته ای دارد که باید خلع سلاح شود گفت : رژیم صهیونیستی هم 400 کلاهک هسته ای دارد که آن هم باید خلع سلاح شود ملت ایران و همه ملت ها تا خلع سلاح آمریکا و مستکبران ایستاده اند.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه آنان به خیال خود تا آخر سال میلادی به ایران فرصت داده بودند، گفت: آنها که هستند که به ما فرصت می دهند؟ ما به آنها فرصت می دهیم که اگر ادبیات و رفتار خود را اصلاح نکنند همه حقوق خود را از آنان مطالبه خواهیم کرد ملت ایران حرفی را نمی زند و اگر بزند پایش می ایستد و آن حرف را به کرسی خواهد نشاند.

رئیس جمهور با بیان اینکه آنان تصور می کنند که هم اکنون ملت ایران ضعیف شده است، گفت: البته برخی از شیاطین در داخل کشور گزارش هایی را داده اند اما ما در اینجا می گوییم که ازدرگیری استقبال نمی کنیم ولی امروز ملت و دولت ایران 10 برابر قوی تر از دولت و ملت سال گذشته است.

وی با اشاره به اینکه مستکبران کاری می کنند که ما مجبور شویم همه حقوق خود را از آنان مطالبه کنیم، گفت: اگر عنوان کردیم که خسارات جنگ جهانی اول را می گیریم کوتاه نخواهیم آمد و تا قران آخر آن را خواهیم گرفت.

احمدی نژاد درادامه با بیان اینکه سران آمریکا و دوستان آن شجاعت داشته باشند که حرف خود را صریح بزنند گفت: ما ملت صریح و شجاعی هستیم و حرف هایمان رک و راست می زنیم. اگر می خواستیم بمب اتمی بسازیم آنقدر شجاعت داشتیم که اعلام کنیم می خواهیم بمب اتمی بسازیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دنیا بداند محال است ملت ایران و ملت های منطقه اجازه دهند که آمریکا بر خاورمیانه مسلط شود.

وی بازی هسته ای را بازی تکرار شده و خنده آور دانست و گفت: البته ما همیشه اعلام کرده ایم که اهل منطق و گفتگو در شرایط عادلانه هستیم ولی اگر ادبیات مستکبران اصلاح نشود و بگویند که ما زمان می دهیم آنقدر زمان بدهند تا خسته شوند اما اگر به راه درست برگشتند مسئله چیز دیگری است.

ما خود می توانیم این سوخت هسته ای را بسازیم اما خواستیم که شما بدهید ولی شما متاسفانه از این فرصت استفاده نکردید. ملت ایران اهل منطق و گفتگو در چارچوب قانون است

احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه طبق قانون آژانس بین المللی انرژی اتمی موظف است بدون هیچ قید و شرطی سوخت هسته ای را در اختیار ما بگذارد، گفت: ما خود می توانیم این سوخت هسته ای را بسازیم اما خواستیم که شما بدهید ولی شما متاسفانه از این فرصت استفاده نکردید. ملت ایران اهل منطق و گفتگو در چارچوب قانون است.

رئیس قوه مجریه اضافه کرد: مردم شیراز و فارس به نمایندگی از ملت ایران تا آخر ایستاده اند و ملت ایران نیز در معادلات جهانی خود مستکبران را به حساب نمی آورد.

احمدی نژاد گفت : مستکبران در کشورهایشان دستور دادند که مناره ها را خراب کنند و برخی احمق ها هم مانند آنها عکس امام را پاره کردند، به غربی ها گفتم که چرا نمی فهمید این مناره ها نیست که ایمان می آورد بلکه این ایمانهاست که مناره ها را برپا می کند. مناره ها را خراب کردید با ایمان مردم چه می کنید؟ عکس امام را پاره کردید با عشق مردم چه می کنید؟

وی با تاکید بر اینکه همه دنیا و همه دلها امروز در حال تحول است گفت: اکنون همه به سوی عدالت و یکتاپرستی حرکت می کنند و کاخ استکبار نیز در حال فرو ریختن است. سروصدای آن به گوش جهان رسیده است که ما آنها را نصیحت می کنیم که به راه ملت ها، راه خدا، راه عدالت، راه حضرت مسیح و پیامبران والا مقام برگردند.

رئیس جمهور تصریح کرد: این موج توفنده که از ایران شروع شده و دامنه آن هم اکنون سراسر جهان را فرا گرفته است به زودی بنیانهای ظلم و ستم را در جهان بر خواهد چید.

وی گفت: همه باید دست در دست هم دهیم تا ایران را بر پایه عدالت، برادری و همدلی بسازیم ایران باید الگو شود که مستکبران فکر نکنند دولت و ملت ایران خسته می شوند. بلکه هزار مانع تراشی هم بکنند ملت ایران به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه استان فارس سابقه پر افتخار و استعداد کم نظیر و توانمندی های فراوان در اختیار دارد که متعلق به همه ملت ایران است گفت: کارهایی تا کنون انجام شده و کارهای دیگری برای پیشرفت این استان در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه مردم فارس باید پیشتاز ملت ایران در همه زمینه ها باشند، اعلام کرد: در برنامه پنجم توسعه به استان فارس توجه ویژه ای شده است به طوریکه در بودجه سال آینده رقم های خوبی برای امور مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و اشتغال برای این استان در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری شما ملت خوب استان فارس این برنامه ها اجرایی شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه پشتیبانی های بسیار خوبی از استان فارس به عمل آمده است عنوان کرد: بودجه استثنایی برای 5 سال برای پیشرفت استان فارس به تصویب رسیده است تا سومین شهر زیارتی کشور حقیقتا جایگاه خود را پیدا کند و هم اینکه هنرمندان، علما و ادیبان و اهل نظران استان فرصت تازه ای برای خلاقیت و تولید قطعات هنری خود پیدا کنند.

احمدی نژاد با اشاره به مشکل کارگران شرکت صنایع الکترونیکی (IT) فارس گفت: وزیران ارتباطات و صنایع را برای حل مشکل شما مامور می کنیم که اگر مشکل شما حل نشد آنها را به دست شما می سپاریم تا هر کاری که خواستید با آنها بکنید.

وی در پایان مردم فارس را پیشتاز حرکت در مسیر انقلاب دانست و گفت: از حضور حماسی شما در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین در استقبال از خادم خود تشکر می کنم.