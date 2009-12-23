عامل اصلی کندی روند اجرای مسکن مهر مشکلات اتحادیه تعاونیهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار امروز در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: با توجه به بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که اتحادیه تعاونیها عامل اصلی کند بودن روند اجرای مسکن مهر در استان کردستان به شمار می رود.

وی ضمن انتقاد از وضعیت کنونی اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر در استان کردستان خاطرنشان کرد: در حالی که قرار بود اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر به عنوان تسهیل کننده روند اجرای مسکن مهر فعالیت نمایند که متاسفانه امروز به عنوان عامل اصلی روند کند بودن این طرح در استان به شمار می روند و اداره کل تعاون باید هر چه سریعتر این وضعیت را ساماندهی نماید.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تنها در آبان ماه اتحادیه تعاونیهای مسکن مهر در سنندج 450 میلیون ریال هزینه جاری داشته که مشخص نیست این رقم بالا در کجا و چگونه هزینه شده است و در ادامه نیز تمامی این هزینه به روی دوش مردم می افتد و طرح مسکن مهر نیز دچار مشکلات بزرگتری خواهد شد.

نجار در ادامه با اشاره به دیگر مشکلات مسکن مهر در استان و روند غیرقابل قبول این طرح در استان کردستان بیان داشت: بعضی از شهرداران استان همچنان در زمینه پیگیری مسکن مهر اقدامات جدی را انجام نمی دهند و همچنان در مقابل اجرای این طرح و صدور مجوزهای لازم مقاومت می کنند.

وی از کلیه مسئولان استان به ویژه اعضای شورای مسکن کردستان درخواست کرد که طرح مسکن مهر را خارج از روال اداری و به دور از تشریفات مختلف پیگیری نمایند.

استاندار کردستان یادآور شد: این فرصت را نباید همانند طرح بنگاه های زودبازده که متاسفانه در استان موفقیت چندانی نداشت نیز از دست داد و همه ما مسئولیم و باید برای تسریع در روند اجرای طرح مسکن مهر تلاش کنیم.

در ادامه این جلسه گزارش کمیته ویژه بررسی مشکلات مسکن مهر در استان قرائت شد و مسائل مربوط به تعاونی مسکن فرهنگیان سنندج که بیش از هشت سال با وقفه مواجه شده نیز مطرح و قرار شد توسط گروه ویژه ای شامل مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری و بنیاد مسکن استان موارد مربوط به این طرح بررسی و در جلسه آینده شورای مسکن استان مطرح شود.