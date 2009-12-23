اجازه بدهید آینده فوتبال ایران را بسازیم/ دنبال قهرمانی در قطر نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین قطبی در نشست خبری روز سه شنبه خود که در محل روابط عمومی فدراسیون فوتبال برگزار شد، در خصوص فهرست جدید تیم ملی گفت: هر وقت اسامی و فهرست تیم ملی اعلام می شود طبیعتا اظهارنظرهای مختلفی مطرح می شود. اصلا فوتبال بسته به همین نظرات و تفکرات است من هم سرمربی تیم ملی هستم و با نظرات شخصی خود انتخاب هایی می کنم که شاید مطابق میل بعضی ها نباشد به همین خاطر حرفهای آنها را می شنوم و در نهایت بهترین تصمیم را برای پیشرفت تیم ملی اتخاذ می کنم. من بازیکنانی می خواهم که قابلیت بازی در چند پست را داشته باشد.

50 بازیکن را زیر نظر داریم

قطبی با اشاره به حضور بیش از 140 بازیکن خوب در فوتبال ایران گفت: در لیگ برتر بیش از 140 بازیکن خوب هستند که از این جمع 50 نفر را زیر نظر داریم تا از بین آنها همیشه بهترین ها را به اردوی تیم ملی دعوت می کنیم.

آینده فوتبال ایران را می سازیم

وی با اشاره به اینکه میانگین سنی تیم ملی در شرایط فعلی 25 سال و خرده ای است گفت: ما داریم تیمی برای آینده فوتبال ایران می سازیم . یکی از مهمترین اهداف من این است که برای حضور در تیم ملی بازیکنانی از نسل ها و سنین مختلف را انتخاب کنم بازیکنانی که بتوانند به ما کمک کنند.

وی در ادامه از اهمیت دیدار مقابل سنگاپور یاد کرد و گفت: از آنجایی که این بازی در روز فیفا برگزار نمی شود و ما لژیونرهای خود را در اختیار نداریم باید از بازیکنان شاغل در لیگ برتر استفاده کنیم.

دلایل حضور در تورنمنت قطر

قطبی در ادامه بحث حضور تیم ملی در تورنمنت قطر را پیش کشید و گفت: بحث در مورد تورنمنت قطر زیاد است برای ما مهم بود که یک سال پیش از برگزاری جام ملتهای آسیا در قطر در تورنمنتی در این کشور شرکت کنیم. آن هم تورنمنتی که تیم های خوبی چون کره شمالی، مالی و قطر در آن شرکت دارند.

وی خاطرنشان کرد: ما در قطر با 3 تیم خوب که با انگیزه های متفاوت به میدان خواهند آمد و شاید آماده تر از تیم ایران باشند روبرو خواهیم شد. هزینه این سه مسابقه عوض کردن برنامه مسابقات لیگ و تعلیق یک هفته ای این رقابتهاست.

مربیان لیگ برتر نباید ناراحت باشند

سرمربی تیم ملی کشورمان تصمیم فدراسیون فوتبال در اعزام تیم ملی به تورنمنت قطر را مناسب خواند و گفت: همه ما (تیم ملی و باشگاهها) در فوتبال کشور با هم شریک هستیم و اصلا تیم ملی برای مردم بازی می کند به همین خاطر نباید مربیان فوتبال ایران از تعلیق مسابقات لیگ ناراحت باشند. این سه بازی فرصت خوبی برای ما است تا بیشتر بازی کنیم و توانایی بازیکنان را قبل از دیدار مقابل سنگاپور و همچنین جام ملتهای آسیا محک بزنیم.

قطبی تیم ملی بزرگسالان، باشگاهها و تیم های پایه فوتبال ایران را به مثلثی تشبیه کرد و گفت: اگر می خواهیم موفق باشیم این مثلث باید سالم، همدل و هماهنگ باشد.

وی در ادامه از اهالی فوتبال خواست واقعیتها را ببینند و بر اساس آن تصمیم گیری کنند و افزود: متاسفانه لیگ ایران کیفیت بین المللی را ندارد و همه باید کمک کنیم تا لیگی در حد فوتبال ایران بسازیم.

دنبال قهرمانی در تورنمنت قطر نیستیم

قطبی خاطرنشان کرد: ما در تورنمنت قطر به دنبال قهرمانی نیستیم. ما نباید در لحظه فکر کنیم و باید نگاهمان به آینده باشد باید از فرصتهایی چون تورنمنت قطر برای ساختن تیم ملی استفاده کنیم ممکن است در راه ساختن تیم ملی گاهی اوقات شکست بخوریم، مساوی کنیم و یا حتی برنده از زمین خارج شویم برای ما بهترین پیروزی زمانی حاصل می شود که با قهرمانی در جام ملتها به ایران باز گردیم.

اهداف تیم ملی برای دیدار با سنگاپور و تایلند

وی اصلی ترین هدف تیم ملی در دو بازی پیش رو مقابل سنگاپور و تایلند را کسب 4 امتیاز خواند و گفت: با همین 4 امتیاز به عنوان تیم صدرنشین گروه خود به جام ملتهای آسیا صعود خواهیم کرد و پس از آن 9 ماه فرصت خواهیم داشت که تیم ملی را برای موفقیت در جام ملتها آماده کنیم و تیمی بسازیم که برای سربلندی و پیروزی ایران گام به میدان خواهد گذاشت.

قطبی در ادامه مدعی شد: تنها با هدف موفقیت تیم ملی می جنگند و در عین حال از خبرنگاران و مردم خواست انتظارتشان از تیم ملی نزدیک به واقعیت باشد.

هدف قهرمانی جام ملتهاست

وی افزود: هدف ما قهرمانی جام ملتهاست اما مردم و مطبوعات باید حوصله داشته باشند. از تیم ملی بازیکنان بزرگی جدا شده اند و باید به جوانها فرصت و زمان بدهیم و با حوصله کار آنها را دنبال کنیم تا به اعتماد به نفس و تجربه لازم برای همراهی تیم ملی برسند.

قطبی خود را سرباز تیم ملی خواند و گفت: من نهایت تلاش خود را به کار می گیرم تا تیم ملی در جام ملتها موفق باشد در این راه شما (خبرنگاران ) هم شریک من هستید. به همین خاطر از شما می خواهم با منطق و اطلاعات خبرهایتان را به مردم برسانید و اجازه بدهید بازیکنان تیم ملی مانند یک مرد مبارزه کنند، ببرند، ببازند و برای تیم ملی کشورشان تلاش کنند.

رد شایعه در مورد نکونام و شجاعی

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با رد این شایعه که جواد نکونام و مسعود شجاعی از سرمربی تیم ملی خواسته اند در تورنمنت قطر و بازی با سنگاپور همراه این تیم نباشند، گفت: همه بازیکنان می خواهند برای تیم ملی بازی کنند و مثمر ثمرباشند بازی برای تیم ملی افتخار هر بازیکنی است. جواد نکونام و شجاعی هم قصد همراهی تیم ملی را داشته اند اما به دلیل فشردگی مسابقات لالیگای اسپانیا سرمربی این تیم ترجیح داد بازیکنان این تیم در فرصت تعطیلات ژانویه در اسپانیا بمانند و استراحت کنند تا از خستگی و مصدومیت احتمالی آنها در اردوی تیم ملی جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه تیم های اماراتی نیز به دلیل شرایط حساسشان به بازیکنان خود اجازه همراهی تیم ملی را نداده اند ابراز امیدواری کرد مهرزاد معدنچی برای مسابقات پیش رو به اردوی تیم ملی ملحق شود.

چرا برخی بازیکنان را دعوت کرده اید؟

خبرنگاری از قطبی ایراد گرفت که چرا بازیکنانی چون فریدون زندی، محسن خلیلی و سوشا مکانی را به اردوی تیم ملی دعوت کرده است، قطبی در پاسخ به این خبرنگار گفت اگر شما از لیست 25 نفره تیم ملی فقط با 3 نفر مشکل دارید این نشان می دهد من فهرست خوبی را برای تیم ملی برگزیده ام. من به نظر همه احترام می گذارم اما این طبیعی است که به فهرست تیم ملی در هر مقطع از اردو ایرادهایی وارد باشد.

زندی بین المللی است

قطبی در دفاع از دعوت فریدون زندی به اردوی تیم ملی گفت: زمانی که نکونام، شجاعی ، معدنچی و مبعلی را در اختیار نداریم باید از بازیکنی چون فریدون زندی به اردوی تیم ملی دعوت کنیم. من به بازیکنی با تجربه چون زندی نیاز دارم او در لیگ های مختلف دنیا بازی کرده در جام جهانی به میدان رفته و بارها پیراهن تیم ملی ایران را بر تن کرده است.

وی در ادامه افزود: من سال اولی که به ایران آمدم کار کردن در این کشور برایم سخت بود زندی هم که برای اولین بار در لیگ ایران بازی می کند با مشکلاتی روبرو شده که طبیعی است به همین خاطر نباید از بازیکنی چون او چشم پوشی کنیم. او به اندازه تجربه بین المللی دارد و می تواند کمک کار تیم ملی باشد.

منتظر خلیلی بودم

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خلیلی را یکی از بهترین مهاجمان فوتبال ایران خواند و گفت: من منتظر بازگشت خلیلی بودم او سه بازی خوب برای پرسپولیس انجام داد و توانست یک گل به ثمر برساند این بازیکن می تواند به تیم ملی کمک کند آن هم در شرایطی که به اندازه کافی گل زن بین المللی در این تیم نداریم او حتی اگر یک گل هم برای تیم ملی در مسابقات پیش رو به ثمر برساند برای ما کافی است.

سوشا مکانی تحمل نیمکت نشینی دارد

قطبی همچنین در خصوص دعوت از سوشا مکانی به اردوی تیم ملی گفت: برای ما خیلی مهم است که دروازه بان سوم تیم ملی جنبه و تفکر نشستن روی نیمکت تیم ملی و حتی خروج از فهرست این تیم در مسابقات را داشته باشد. ما در تیم ملی به یک گلر جوان نیاز داریم که مکانی این نیاز را برطرف می کند. سوشا یکی از بهترین های فوتبال ایران است و من نمی توانم به خاطر یک اشتباه در بازی پرسپولیس - پاس از او چشم پوشی کنم. اگر قرار بود به خاطر یک اشتباه بازیکنی را به اردوی تیم ملی دعوت نکنیم اصلا هیچ بازیکنی نباید به اردوی تیم ملی می آمد.

حیدری بازیکن حرفه ای است

وی همچنین از انتخاب سپهر حیدری برای حضور در خط دفاع تیم ملی دفاع کرد و گفت: من سپهر را از مدتها پیش می شناسم او بازیکنی با شخصیت و حرفه ای است این بازیکن در نیم فصل دوم عملکرد بسیار خوبی داشته و از بهترین های تیمش بوده که دو گل نیز به ثمر رسانده است. سپهر بازیکنی است که اگر در فهرست تیم جایی نداشته باشد و حتی روی سکو بنشیند اعتراض نمی کند و همیشه در خدمت تیم است و به پیشرفت و حرکت رو به جلو فکر می کند ما در لیگ ایران بازیکنی حرفه ای چون سپهر کم داریم و خوشحالم که او در این اردو کنار ماست.

گفتند از بازیهای سخت فرار کن!

افشین قطبی در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران گفت: به من گفتند در ایران اگر می خواهید صندلی تیم ملی را از دست ندهی از بازیهای سخت دور بمان، با تیم های آسان بازی کن و سعی کن نتیجه بگیری. اما من در تیم ملی به دنبال صندلی نیستم.

بدموقعی سرمربی تیم ملی شدم

وی ادامه داد: باید قبول کنید من بد موقعی سرمربی تیم ملی ایران شدم، زمانی که بهترینهای فوتبال ایران از تیم ملی کنار کشیدند. با این حال برای ساختن تیم ملی باید شجاع باشم، ریسک کنم و از مبارزه نترسم. من دوست دارم روی پا بمیرم نه اینکه روی زانو زنده بمانم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر می خواهم برنده باشم باید جرات ریسک کردن داشته باشم. ریسک کردن یعنی فرصت دادن به بازیکنان جوان، بازی با تیم های بزرگ و غیره.

سعیدلو و کفاشیان گفتند ببازی هم می مانی

قطبی در ادامه با ابراز اطمینان از آینده خود در تیم ملی یاد کرد و گفت: آقایان کفاشیان و سعیدلو به من گفتند حتی اگر هم ببازی بازهم در تیم ملی می مانی. اینها شرایط تیم ملی را درک می کنند و می دانند من می خواهم تیم جدید بسازم. من به تیمم اعتماد و اطمینان دارم و می دانم اگر امروز شکست بخوریم در آینده پیروز خواهیم شد و می توانیم به پیروزی نهایی که همان قهرمانی در جام ملت های آسیاست دست یابیم . ما امروز به فکر نتیجه نیستیم و هدفمان ساختن تیم ملی است.

برخی رسانه ها منافع شخصی دارند

قطبی در ادامه با انتقاد از برخی رسانه ها گفت: رسانه های ایران اهداف و انگیزه های مختلفی دارند و همیشه انگیزه های آنها برای پیشرفت تیم ملی نیست. برخی از رسانه ها منافع شخصی خود را دنبال می کنند که در بیشتر اوقات با انگیزه های تیم ملی یکسان نیست. خوشبختانه هرچه بیشتر در رسانه ها مرا می زنند مردم بیشتر از من حمایت می کنند. من پشتیبانی مردم را احساس می کنم به همین خاطر شجاعتم بیشتر می شود.

گزارشی از برنامه های پس از ناکامی

افشین قطبی با اشاره به عملکرد تیم ملی طی ماه های اخیر گفت: بازیکنان تیم ملی پس از بازی با کره جنوبی در مرحله انتخابی جام جهانی تنها 25 روز گرد هم آمدند که در این مدت 7 بازی تدارکاتی انجام دادیم، 4 تمرین ریکاوری داشتیم، 8 روز تمرین کردیم و یک روز را هم به استراحت گذراندیم. شما به این نکته توجه داشته باشید که بازیکنان باشگاهی ماهها با مربیانشان هستند. آنها در مسابقات باشگاهی شان چه می کنند که انتظار داریم در تیم ملی کارهایی فراتر از انتظار انجام بدهند.

جادوگر نیستم

وی تیم ملی را آیینه لیگ فوتبال ایران خواند و گفت: مربی تیم ملی جادوگر نیست او برای موفقیت در تیم ملی نیاز به بازار دارد و باید این ابزار در اختیارش قرار گیرد. استرالیا که بیش از 100 بازیکن در لیگ های خارجی دارد و 47 نفر از آنها در لیگهای برتر اروپایی بازی می کنند بدون بازیکنان لژیونر خود و با نفرات لیگ برتری اش در خانه با یک گل مغلوب کویت شد این نشان می دهد که حتی تیم ملی استرالیا هم بدون لژیونرهایش تیم قدرتمند همیشگی نیست.

وی در ادامه افزود: سال گذشته قهرمان لیگ فوتبال ایران در گروه خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا چهارم شد و نتوانست حتی یک پیروزی در این رقابت ها به دست آورد حالا شما از تیم ملی چه انتظاری دارید آیا انتظار دارید تیم ملی خیلی راحت قهرمان آسیا شود.

در فوتبال ایران مربیان به هم احترام نمی گذارند

قطبی در ادامه گفت: به نظر همه کارشناسان احترام می گذارم و دست آنها را می بوسم. متاسفانه هر شخصی که روی صندلی تیم ملی نشسته انتظارات از او زیاد بوده و مربیان مختلف با دیدگاه های متفاوت از او انتقاد کردند. در ایران متاسفانه مربیان احترام زیادی به هم نمی گذارند و هرچه به نظرشان می رسند در مورد مربی دیگر می گویند اما من به نظر همه مربیان احترام می گذارم و آنها هرچه که می خواهند بگویند پاسخ من به آنها احترام و مهربانی است. اگر نظرات کارشناسان درست و منطقی باشد از آنها برای پیشرفت تیم استفاده می کنم در غیر این صورت کار خود را ادامه خواهم داد.

چرا از پیکان و مقاومت بازیکنی دعوت نشده است؟

خبرنگاری از قطبی رسید چرا بازیکنان تیم های مقاومت و پیکان به اردوی تیم ملی دعوت نشدند؟ وی در پاسخ گفت: مربی تیم ملی بازیکنان را براساس توانایی آنها انتخاب می کند نه پیراهن تیم. پیکان و مقاومت تا به امروز نتایج خوبی گرفته‌اند که این موفقیت حاصل کار تیمی و عملکرد خوب تیمی آنهاست. اما ملاک من برای دعوت بازیکنان نتایج و رنگ پیراهن بازیکنان نیست. من مانند مربیان گذشته برای انتخاب بازیکنان به جدول نگاه نمی کنم.

دلیل دعوت از آندرانیک تیموریان

وی در خاتمه در خصوص دعوت آندرانیک تیموریان به اردوی تیم ملی گفت: آندرانیک با اینکه برای تیم فولهام انگلستان بازی نمی کند اما در چهار بازی اخیر تیم ملی جزو بهترین ها بود. این نشان می‌دهد تمرین با تیم فولهام فرم او را به مراتب بهتر از بازیکنانی که در لیگ برتر ایران بازی می کنند قرار داده است و اینها تفاوت فوتبال ایران با لیگ انگلستان است.