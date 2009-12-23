به گزارش خبرگزاری مهر،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب شب گذشته - سهشنبه - پس از نشست یک ساعت و نیمه خود در جمع خبرنگاران حاضر شده و به سئوالات آنان پاسخ دادند.
لاریجانی در ابتدا در خصوص این نشست گفت: با توجه به شرایط حساس منطقه و تحولات در فلسطین ما ساعاتی پیرامون این موضوعات و همچنین مسایل مورد علاقه طرفین از جمله بحث هستهای ایران گفتگو کردیم.
وی افزود: هیج کدام از گزارش های آژانس بین المللی هسته ای نیز نشان نمی دهد که ایران به سمت برنامه نظامی بیش رفته باشد؛ اما در مقابل این اسراییل است که در منطقه تلاشهای نظامی هسته ای می کند که باید با آن مقابله شود.
عمرو موسی در پاسخ به این سئوال که موضع اتحادیه عرب در خصوص فعالیتهای هستهای ایران چیست، اظهار داشت: در این ارتباط ما بحثهای مفصلی با آقای لاریجانی کردیم و اعلام کردهایم که اتحادیه عرب همواره از حق ایران برای دستیابی به تکنولوژی صلحآمیز هستهای حمایت میکند.
وی افزود: هیچ کدام از گزارشهای آژانس بینالمللی هستهای نیز نشان نمیدهد که ایران به سمت برنامه نظامی پیش رفته باشد؛ اما در مقابل این اسرائیل است که در منطقه تلاشهای نظامی هستهای میکند که باید با آن مقابله شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست خبری که پس از دیدار با عمروموسی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: اگر نمیخواهند برای رآکتور تهران سوخت به ما بفروشند ما خودمان غنیسازی میکنیم.
لاریجانی در پاسخ به سئوال خبرنگاری که به اختلاف ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه اشاره داشت، گفت: اصحاب رسانه باید به دشمن مشترک که اسرائیل است توجه داشته باشند، متاسفانه برخی مسایل جزیی را بزرگ میکنند تا قضیه اصلی پوشیده بماند.
وی تاکید کرد: ما با همه کشورهای ترکیه، امارات، یمن، سعودی و مصر روابط دوستانه و خوبی داریم، ممکن است که در برخی زمینهها اختلاف نظر داشته باشیم، مثلا در مورد فلسطین ما معتقد به مقاومت هستیم ولی ممکن است برخی کشورها این نظر را نداشته باشند، اما ما به هر حال رفتار برادرانه داریم.
لاریجانی افزود: مسایل جزایر سه گانه نیز یک مسئله جزیی بین ایران و امارات است که باید در گفتگوهای دوجانبه حل شود.
خبرنگاری از لاریجانی پرسید که شما ابتدا تبادل اورانیوم غنی شده با روسیه و فرانسه را قبول کردید، اما بعد اعلام کردید که تبادل سوخت در کشور سوم یعنی بحرین انجام شود، در حال حاضر تصمیم ایران چیست؟ لاریجانی در پاسخ گفت: ما هیچ وقت چنین چیزی نگفتیم. از ابتدا اعلام کردیم باید غنی سازی در خاک ایران انجام شود و الان هم در ایران و زیر نظر آژانس انجام میشود و یک نوع فعالیت صلحآمیز است، اما ما برای راکتور اتمی تهران سوخت نیاز داشتیم که اعلام کردیم قصد خرید سوخت داریم.
وی افزود: این موضوع هم دعوا ندارد، اگر نمیخواهند سوخت به ما بفروشند ما خودمان غنیسازی میکنیم.
خبرنگار دیگری از لاریجانی پرسید که پاسخ شما به اتهامات یمن مبنی بر حمایت از حوثیها چیست که وی در پاسخ گفت: ما مطلقا کمکی به حوثیها نکردیم و این دروغ بزرگی است که مطرح میکنند تا ذهنهای شما را از دشمن اصلی منحرف کنند.
رئیس مجلس تصریح کرد: ما یمن را دوست خود میدانیم و موضع دولت یمن در قبال جنگ 33 روزه و 22 روزه را تحسین میکنیم و هر کمکی که از ما ساخته باشد برای حل این مسئله دریغ نمیکنیم.
وی ادامه داد: البته ما از دوستان سعودی گله داریم و شاید مصلحت نبود برادران سعودی ما در این موضوع ورود پیدا کنند.
لاریجانی خاطرنشان کرد: موضع جمهوری اسلامی ایران، وحدت بین مسلمین است و شیعه و سنی برادر هم هستند و شما دوستان رسانه توجه کنید که دشمن اصلی رژیم صهیونیستی است و نباید برخی مسایل کوچک را به گونهای مطرح کرد که مسایل اصلی مورد غفلت واقع شود.
عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب در پاسخ به این سئوال که موضع اتحادیه عرب در خصوص فعالیت های هسته ای ایران چیست، اظهار داشت:در این ارتباط ما بحث های مفصلی با آقای لاریجانی کردیم و اعلام کرده ایم که اتحادیه عرب همواره از حق ایران برای دستیابی به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای حمایت می کند.
همچنین در این نشست عمرو موسی در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه عرب تلاش منسجمی برای حل مسئله فلسطین خواهد کرد یا خیر؟ تصریح کرد: این سوال برای من عجیب است، چون فلسطین اولین موضوع مورد توجه اتحادیه عرب است و ما تلاش میکنیم با همکاری کشورهای دیگر یک طرح مشخصی را به ثمر برسانیم.
وی افزود: بیانیههای اتحادیه عرب نشانگر این موضوع است که ما به این سمت حرکت میکنیم.
دبیرکل اتحادیه عرب در خصوص فعال کردن گفتگوهای ایران و کشورهای عربی اظهار داشت: معتقدیم که همه مسایل ایران و کشورهای عربی را میتوان بر سر میز مذاکره حل کرد.
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