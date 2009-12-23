چهار مرکز خرید ذرت در ایلام راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، هادی صالحی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این تعداد مرکز در نقاط مختلف استان ایلام همزمان با شروع ذرت در استان ایلام، راه اندازی شده اند.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 32 هزار تن ذرت از کشاورزان استان ایلام خریداری شود.

این مسئول با اشاره به اینکه قیمت تضمینی خرید ذرت در استان ایلام کیلویی دو هزار و 760 ریال است، خاطرنشان کرد: ارزش اقتصادی میزان ذرت خریداری شده بیش از 56 میلیارد ریال است.

صالحی یادآور شد: استان ایلام یکی از استانهای مستعد کاشت ذرت است و علاوه بر اشتغالزایی باعث توسعه بخش کشاورزی در استان شده است.