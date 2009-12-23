به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر چهارشنبه و پنجشنبه با برگزاری 6 دیدار به اتمام می رسد. در روز دوم و سوم از هفته بیست و یکم لیگ برتر ذوب آهن مدعی از ابومسلم قعرجدولی پذیرایی می کند، راه آهن با تراکتور مسابقه می دهد، شاهین بوشهر پذیرای استیل آذین خواهد بود، پاس و مقاومت در دیدارهای خانگی به ترتیب میزبان مس کرمان و فولاد خوزستان هستند و در نهایت پرسپولیس به میهمانی صبای قم می رود. در زیر اشاره ای کوتاه به دیدارهای باقیمانده از هفته بیست و یکم لیگ برتر می شود:

ذوب‌آهن اصفهان - ابومسلم خراسان، ساعت 14، ورزشگاه فولادشهر ذوب آهن

شکست و تساوی در دیدارهای اخیر مقابل سایپا کرج و استیل آذین تهران شرایط تیم ذوب آهن را تحت تاثیر قرار داده است. این تیم که فعلا نزدیک‌ترین تعقیب کننده سپاهان در صدر جدول رده بندی است، فاصله مدعیان بالای جدول را هر هفته نزدیک تر به خود می بیند. با این پیش زمینه تیم ذوب آهن در هفته بیست و یکم لیگ برتر در دیداری خانگی مقابل ابومسلم صف آرایی می کند. ابومسلم قعرنشین که شمارش معکوس برای سقوطش به لیگ دسته اول آغاز شده، شاید سکوی پرتابی باشد برای بازگشت دوباره به کورس قهرمانی لیگ برتر.

راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

راه آهن با مهدی تارتار هم از ناکامی رهایی پیدا نکرد و هفته گذشته مقابل سایپا تن به شکست داد. این تیم سیر نزولی را چند هفته‌ای است آغاز کرده و گام به گام به انتهای جدول نزدیک می شود. شاگردان تارتا در ایستگاه بیست و یکم لیگ برتر پذیرای تراکتورسازی تبریز هستند. نکته جالب توجه این بازی تقابل دو مربی جوان روی نیمکت راه آهن و تراکتورسازی است که یکی برای بقا تیمش می جنگد و دیگری برای رسیدن به میانه بالای.

شاهین بوشهر - استیل آذین تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

بوشهری‌ها روزهای تلخ ابتدای فصل را فراموش کرده‌اند. آنها با یاوری خیلی سخت می بازند و در بیشتر دیدارهای لیگ به ویژه دیدارهای خانگی با امتیاز از زمین خارج می شوند. این تیم فردا در کنار هواداران پرشمار و پرشورش از تیم پرستاره استیل آذین پذیرایی می کند. ضیافت ستاره‌ها در آشیانه شاهین می تواند یکی از دیدارهای جذاب هفته را خلق کند.

پاس همدان - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

بازهم یک بازی 6 امتیازی برای پاس همدان. این تیم که برای رهایی از منطقه خطر لیگ برتر تلاش می کند در بیست و یکمین مسابقه فصل خود در خانه از مس کرمان پذیرایی خواهد کرد. پاس 18 امتیازی که در فاصله چهار امتیازی مس و یک پله پایین تر از این تیم در رده پانزدهم جدول ایستاده است، می تواند با برتری مقابل تیم بوناچیچ امیدوارانه تر از قبل برای ماندن در لیگ برتر تلاش کند. مدیرروستا با این انگیزه تیمش را مقابل مس کرمان به میدان می فرستد، تیمی که متاثر از حضور بوناچیچ دوران گذار از بحران را پشت سر می گذارد.

مقاومت سپاسی شیراز- فولاد خوزستان، روز پنجشنبه 3 دی - ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز

یک بازی نیمه کاره و نمایشی قابل قبول برابر صدرنشین لیگ ره‌آورد تیم جوان داود مهابادی در هفته بیستم لیگ برتر بود. این تیم 30 امتیازی که همچون سپاهان و ذوب آهن اصفهان کمترین باخت را در بین تیم‌های لیگ برتری دارد، روز پنجشنبه میزبان فولادخوزستان است. تیم جلالی پس از کسب یک پیروزی پرگل مقابل راه آهن در هفته هجدهم دو نتیجه تساوی را مقابل تیمهای بالای جدولی استقلال و پیکان قزوین به دست آورده است. این تیم برای جدا شدن از قعر جدول به کمتر از سه امتیاز بازی خارج از خانه برابر مقاومت قانع نیست.

صبای قم - پرسپولیس، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

گل سرسبد دیدارهای روز دوم از هفته بیست و یکم لیگ برتر همین دیدار صبای قم - پرسپولیس است. قمی با آمدن رسول کربکندی با بحران خداحافظی کرده و با دو پیروزی پی در پی راه بالای جدول را پیش گرفته‌اند. این تیم با پیروزی پرگل برابر استیل آذین و ابومسلم مشهد اوج گرفته و در دیدار خانگی مقابل پرسپولیس به دنبال یک پیروزی دیگر است. تیم کربکندی البته برای دیدار عصر چهارشنبه مقابل پرسپولیس با مشکل بزرگی دست به گریبان است و آنهم غیبت داود حقی است. ستاره تیم صبای قم در دیدارهای اخیر در این بازی محروم است و نمی تواند مقابل پرسپولیس به میدان برود. باید دید کربکندی جای خالی او را چطور پر می کند.

شیث رضایی فصل گذشته با پیراهن صبای قم برابر پرسپولیس ایستاد

پرسپولیس یک هفته در میان می بازد و می برد. این تیم از هفته پانزدهم لیگ برتر یک هفته در میان باخته و برده است. این هفته نوبت شکست پرسپولیس است، تیمی که برای باخت حتی در ثانیه های پایانی مسابقه هم آماده است!

تیم کرانچار هفته گذشته پاس را با شکست یک برصفر بدرقه کرد و به رده سوم جدول رسید. این تیم در حال حاضر پیکان، استقلال تهران و مقاومت سپاسی شیراز را در یکقدمی خود می بیند و برای ایستادن در مثلث مدعیان بالای جدول باید صبا را شکست دهد در غیر این صورت دوباره محکوم به بازگشت به ردههای میانی جدول است. پس با این شرایط سرخپوشان باید ترک عادت کنند و تیم کربکندی را شکست دهند.

- برنامه دیدارهای هفته بیست و یکم لیگ برتر به شرح زیر است:

سه شنبه - 1/10/88

* پیکان قزوین - سایپا تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* استقلال اهواز - سپاهان اصفهان، ساعت 14، ورزشگاه تختی اهواز

* استقلال تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، مجموعه ورزشی آزادی تهران

چهارشنبه - 2/10/88

* ذوب‌آهن اصفهان - ابومسلم خراسان، ساعت 14، ورزشگاه فولاد شهراصفهان

* راه آهن شهرری - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اکباتان تهران

* شاهین بوشهر- استیل آذین تهران، ساعت 14، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* صبای قم - پرسپولیس تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* پاس همدان - مس کرمان، ساعت 14، ورزشگاه قدس همدان

پنجشنبه 3/10/88 :

* مقاومت سپاسی شیراز- فولاد خوزستان، ساعت 14، ورزشگاه حافظیه شیراز



جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 40 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ذوب آهن اصفهان 37 امتیاز

3- پرسپولیس 32 امتیاز - تفاضل گل 7+

4- پیکان قزوین 32 امتیاز - تفاضل گل 5+

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15- پاس همدان 18 امتیاز - تفاضل گل 8-

16- راه آهن شهرری 18 امتیاز - تفاضل گل 10-

17- فولادخوزستان 16 امتیاز

18- ابومسلم خراسان 14 امتیاز