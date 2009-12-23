سطح باغات شهرستان سقز به سه هزار هکتار افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم افشاریان در جلسه کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سقز اظهار داشت: با توجه به تخصیص اعتبارات لازم در جریان سفر دور دوم هیئت دولت به استان سطح باغات این شهرستان به بیش از سه هزار هکتار افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: در حال حاضر مقدمات ایجاد و کاشت 200 هکتار باغ مدرن در شهرستان سقز آغاز شده است و امیدواریم که با تخصیص به موقع اعتبارات در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری از آنها باشیم که این مهم علاوه بر ایجاد اشتغال در زمینه جلوگیری از فرسایش خاک با توجه به شیب دار بدون این منطقه جلوگیری خواهد کرد.

فرماندار شهرستان سقز یادآور شد: توسعه کشاورزی در شهرستان سقز با توجه به حاصل خیز بودن زمینهای منطقه و همچنین با توجه به ساخت سد چراغ ویس در طول سال آینده همچنان مورد توجه خواهد بود و در این راستا باید بانک های عامل همکاری و تعامل خوبی با کشاورزان داشته باشند.

افشاریان با اشاره به پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان سقز افزود: در طول سال جاری مبلغ 22 میلیون ریال تسهیلات به بیش از 850 کشاورز شهرستان سقز در راستای مکانیزه کردن و همچنین خرید تجهیزات و ادوات پیشرفته کشاورزی پرداخت شده است که امیدواریم این روند در ادامه نیز مورد توجه مسئولان بانکها قرار گیرد.

وی بر فرهنگسازی در خصوص بیمه کردن محصولات کشاورزی در این شهرستان تاکید کرد و گفت: باید با هماهنگی بیشتر و همچنین ارائه آموزشهای لازم کشاورزان را به بیمه کردن محصولات خود در مقابله با بلایای طبیعی ترغیب کرد.

در ادامه این جلسه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سقز نیز در گزارشی به بیان وضعیت تولید محصولات کشاورزی در طول سال جاری در این شهرستان پرداخت.