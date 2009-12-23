750 میلیارد تومان به امور فرهنگی استان فارس اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، مصطفی محمد نجار شامگاه سه شنبه در شورای اداری شهرستان شیراز افزود: در جلسه بعد از ظهر سه شنبه در خصوص مسائل فرهنگی شهر شیراز مقرر شد که این میزان اعتبارات برای کارها و امور فرهنگی به فارس اختصاص داده شود و این اعتبار طی پنج سال آینده به استان تزریق خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته در حوزه مسائل ترافیکی شهرستان شیراز نیز بیان کرد: در سفر دور سوم هیئت دولت به استان فارس 58 میلیارد تومان بابت مسائل ترافیکی، کمربند و فضای سبز شهر شیراز اختصاص یافته همچنین بودجه مترو نیز 130 میلیون تومان بوده که تا آخر سال محقق خواهد شد.

وزیر کشور افزود: تاکنون بیش از هزار و 500 دستگاه اتوبوس، ون و مینی بوس در بحث حمل و نقل به استان فارس اختصاص یافته است.

نجار با اشاره به اینکه در بحث ترافیکی دو موضوع مد نظر قرار گرفته شده، افزود: یکی از این موضوعات بحث سهمیه بندی بنزین بوده که در این خصوص روزانه شش میلیارد تومان صرفه جویی به عمل آمد همچنین یکی دیگر از این مسائل نیز مربوط به مترو بوده که در دولتهای قبلی 420 میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده اما در دولت نهم این رقم به چهار برابر رسید.

وی اضافه کرد: 25 میلیارد تومان نیز به امور شهرداری و دهداریها تخصیص یافته که این دستگاه ها به 25 میلیارد دیگر نیز احتیاج دارند و این اعتبار نیز در آینده ای نزدیک به آنها پرداخت خواهد شد.

وزیر کشور در ادامه با اشاره به اینکه در دور اول سفر هیئت دولت به استان فارس هزار و 900 میلیارد تومان اعتبار به این استان اختصاص یافت، تصریح کرد: از این رقم 780 میلیارد تومان به شهر شیراز اختصاص یافت همچنین در دور دوم سفر نیز شش هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار به استان تخصیص شد که 240 میلیارد تومان از این اعتبارات نیز به شیراز تعلق گرفت.

وی با اشاره به توجه به مسائل امنیتی در سطح کشور نیز عنوان کرد: در این خصوص شورای امنیت کشور کارهای زیادی را در مورد مسائل امنیتی انجام داده و توجه ویژه ای در این رابطه به استان فارس شده است.

وزیر کشور همچنین در خصوص تقسیمات کشوری نیز تصریح کرد: پیرامون این موضوع کارهای زیادی در حال انجام است و لایحه جامع تقسیمات کشوری آماده و به زودی به مجلس ارائه می شود.

نجار در ادامه شورای اداری شهرستان شیراز با اشاره به وضعیت بافت فرسوده شهر شیراز نیز بیان کرد: در این محدوده باید امنیت کامل و مناسبی برقرار شود و معضل اراذل و اوباش و مشکل مدارس دانش آموزان این بافت نیز حل شود و علاوه بر این سازمانهای مردم نهاد نیز مورد توجه قرار گیرند.

وی همچنین خواستار ایجاد سه ایستگاه مترو برای بافت فرسوده شیراز شد.

وزیر کشور در ادامه جلسه به وضعیت صنعت استان فارس اشاره کرد و گفت: صنعت این استان به کیفیت و سرعت بیشتری احتیاج دارد تا بتواند با دیگر صنایع رقابت کند.