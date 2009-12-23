اوباما بودجه نظامی 626 میلیارد دلاری آمریکا در سال 2010 را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، این بودجه نظامی در راه تصویب موافقت کنگره آمریکا را نیاز داشت، که پس از موافقت کنگره "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا آن را به امضا رساند.

این بودجه نظامی شامل هزینه های پروژه های نظامی، عملیات ناوگان دریایی، تمدید فعالیت های نظامی و دفاعی و البته تداوم جنگ در افغانستان و عراق در سال 2010 می شود.

بر این اساس، بودجه های نظامی واشنگتن برای جنگ در افغانستان و عراق با 3.4 در صد افزایش نسبت به سال گذشته، به 128 میلیارد دلار می رسد.

پیش از این کنگره آمریکا در گزارشی اعلام کرده بود: بودجه پنتاگون برای سال های 2011 تا 2028 باید از 534 میلیارد دلار پیشنهادی توسط اوباما به 567 میلیارد دلار افزایش یابد.