اردوی تیم ملی کاراته تعطیل شد / برگزاری رقابتهای انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، حضور نیافتن اعضای تیم کاراته فولاد مبارکه سپاهان در اردوی آماده سازی تیم ملی و متعاقب آن انتفاد سرمربی فولادی ها از زمان نامناسب تشکیل اردوی تیم ملی باعث شد تا مسئولان فدراسیون در این رابطه راهکار جدیدی اتخاذ کنند.

برهمین اساس اردوی تیم ملی در پایان مرحله دوم تعطیل شد و قرار است رقابتهای سوپر لیگ در مدت یک ماه به پایان برسد و سپس اردوی تیم ملی تشکیل شود. طبق برنامه جدید که مسئولان تیم های حاضر در لیگ نیز با آن موافقت کرده اند، تیم ها هر هفته روزهای پنجشنبه و جمعه چهار بازی انجام می دهند.

طبق برنامه جدید 10 و 11 دیماه هفته پایانی دور رفت و هفته اول دو برگشت، 24 و 25 دیماه هفته های دوم و سوم از دور برگشت و دوم بهمن ماه هفته پایانی مسابقات برگزار خواهد شد.

این برنامه باعث شد تا ملی پوشان فولاد در مرحله دوم اردوی تیم ملی شرکت کنند. علیرضا سلیمانی سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان ضمن تایید این مطلب به مهر گفت: در مرحله دوم از 51 ملی پوش دعوت شده به اردوی تیم ملی، 46 نفر حاضر هستند ومابقی به علت سرماخوردگی در استراحت کامل به سر می برند.

سلیمانی در خصوص حضور ملی پوشان تیم فولاد در اردوی تیم ملی گفت: از روز گذشته 9 ملی پوش تیم فولاد نیز به جمع ما اضافه شدند و همراه با ملی پوشان دیگر مشتاقند تا شگردهای جدید مبارزه را فرا گرفته و تمرین کنند .

سرمربی تیم ملی کاراته کشورمان از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی درتاریخهای 13 و14 دی ماه خبر داد و افزود : طبق توافق کادر فنی تیم ملی نتها یک انتخابی در دی ماه برگزار خواهد شد و 24 ملی پوش غربال شده در این انتخابی تا مرحله آخر در اردو حضور خواهند داشت.