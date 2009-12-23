"صدسال تنهایی" از سودآورترین آثار ادبی سال 2009 شناخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فایننشال، کتاب "صدسال تنهایی" نوشته نوبلیست مشهور کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز به عنوان سودآورترین رمان سال 2009 در ایالت پرجمعیت جورجیای آمریکا معرفی شد.

براساس یک نظرسنجی روزنامه مذکور این کتاب مارکز همچنان به عنوان یکی از سودآورترین آثار ادبی در سراسر ایالات متحده آمریکا شناخته می‌شود.

در این نظرسنجی که بنگاههای انتشاراتی و بنیاد‌های ادبی مشارکت داشته‌اند همگی بر سر این موضوع که رمان "صدسال تنهایی" پس از گذشت چندین سال از انتشار چاپ نخستش همچنان یکی از سودآورترین کتابها برای نویسنده‌اش بوده متفق‌القول بوده‌اند.

در فهرستی که روزنامه مذکور انتشار داده اشاره به بهترین کتابهای سال 2009 از دیدگاه ناشران و بنیاد‌های ادبی و فرهنگی شده که کتاب "صدسال تنهایی" مارکز در صدر این فهرست جای گرفته است.

در این گزارش همچنین گفته شده که تا کنون استقبال درخور توجهی از عمده کتابهایی که از طریق اینترنت منتشر شده‌اند صورت نگرفته و این آثار نتوانسته‌اند فروش قابل توجهی کسب کنند و توجهات همچنان به آثار مکتوب است.