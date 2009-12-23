به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی که پس از تساوی 2 بر 2 عصر سه شنبه تیمش برابر ملوان بندرانزلی در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ما نیمه اول را بسیار خوب شروع کردیم و کاملا بر بازی مسلط بودیم و توانستیم یک گل بزنیم و چندین موقعیت گل خلق کنیم اما متاسفانه در نیمه دوم آن چه را که من از بچه ها می خواستم انجام ندادند و ما به دلیل اشتباهات فردی دو گل خود را از دست دادیم و نتوانستیم پیروزی را تا پایان حفظ کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه در هفته های اخیر بعضی از بازیکنان ما که بسیار با تجربه هم هستند اشتباهاتی مرتکب شده اند که غیر قابل پذیرش و جبران است.

صمد مرفاوی افزود: این اشتباهات باعث شده تا ما نتوانیم به آن امتیازات لازم دست پیدا کنیم. متاسفانه خط دفاعی ما آن تمرکز و هماهنگی و آرامش را در نیمه دوم نداشت و من به آنها تاکید کرده بودم که سعی کنیم آرامش و تمرکز خود را تا پایان دیدار حفظ کنید اما چنین نشد.

وی در خصوص تعویض جانوآریو و بیرون نیامدن کیانوش رحمتی که در نیمه دوم لنگ لنگان بازی می کرد، گفت: من با رحمتی صحبت کردم و او خودش اعلام کرد که می تواند تا پایان در زمین حضور داشته باشد و برای ما بازی کند اما متاسفانه جانوآریو کارایی لازم را نداشت و آنچه را که ما از او می خواستیم انجام نداد و ما به جای او رینالدو را به زمین آوردیم اما متاسفانه او نیز چیزی را که ما از او می خواستیم ارائه نداد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در خصوص مجادله کیانوش رحمتی و آرش برهانی بر سر زدن پنالتی و اینکه چه کسی پنالتی اول را در استقلال می زند، گفت: به نظر من اول و دوم ندارد . من خودم اعلام کردم که رحمتی بزند اما آرش چون گل اول را زده بود و احساس کرده بود از شرایط روحی خوبی برخوردار است پشت توپ قرار گرفت که متاسفانه نتوانست آن را به گل تبدیل کند.

مرفاوی در خصوص عدم استقلال تماشاگران از این دیدار و همچنین شعار علیه او گفت: من فقط به مسائل فنی جواب می دهم و فکر می کنم این حرفها به من ارتباطی ندارد. من اینجا آمده ام در خصوص مسائل فنی استقلال صحبت کنم.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که وقتی بازیکنان شما فهمیدند تیم سپاهان با نتیجه 5 بر صفر استقلال اهواز را شکست داده است شرایط روحی آنها متزلزل شد گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد. بازیکنان ما تا پایان بازی و حتی خود من هیچ اطلاعی از نتیجه دیدار هیچ تیمی نداشتیم و اصلا به آن فکر نمی کردیم . هر تیم برای کسب 3 امتیاز بازی می کند و ما هم مثل بقیه به دنبال این امتیاز هستیم و کاری به این که چه تیمی شکست یا پیروز می شود، نداریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران در پایان در خصوص پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که از او پرسید شما زمانی که مقابل تیم فولاد به تساوی رسیدید به هر بازیکن 400 هزار تومان پاداش دادید آیا به دلیل تساوی در تهران آنها را جریمه خواهید کرد، یا خیر، گفت: احتمال آن وجود دارد و این قضیه بیشتر به مدیریت باشگاه برمی گردد که آیا بخواهد جریمه کند یا نخواهد.