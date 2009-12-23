دیوار فولادی به مثابه جنگی جدید علیه مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، خالد مشعل خاطرنشان کرد: جایز نیست نوارغزه بیش از آنچه که اکنون در محاصره است هدف محاصره دیگر قرار گیرد و احداث دیوار فولادی در مرزهای مصر و نوارغزه به مثابه جنگی جدید علیه غزه است.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه گفت: پیروزی غزه به مذاق برخی خوش نیامد، لذا تمایل بسیاری وجود دارد که مقاومت در تنگنا قرار بگیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: جنبش حماس برای موفقیت آشتی ملی فلسطین انعطاف پذیری بسیاری از خود نشان داد اما آنها [جنبش فتح و حامیان خارجی آن] سیاست جنگ و محاصره علیه حماس را به کار گرفتند.

مشعل افزود: دخالت های آمریکا در پرونده آشتی ملی فلسطین باعث شد طرح ابتکار مصر برای تحقق وفاق ملی با هدف تضعیف موضع حماس اصلاح شود و جنبش حماس این امر را محکوم کرد.

خاطرنشان می شود که دیوار فولادی با عمق بیش از 20 تا 30 متر در زیر زمین در مرز مصر با غزه ساخته می شود و 9 تا 10 کیلومتر نیز طول دارد.

مصر از احداث این دیوار دفاع و اعلام کرده که این حق کشورش است سیطره خود را بر مرزهایش افزایش دهد.