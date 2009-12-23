صنایع دستی استان ایلام در قالب کتاب معرفی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اصغر احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کتاب معرفی صنایع دستی استان ایلام هم اکنون زیر چاپ رفته و پنج هزار نسخه از این کتاب به منظور معرفی صنایع دستی استان به چاپ خواهد رسید.

وی بیان داشت: برای نخستین ‌بار است که تمامی هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در قالب عکس و مطلب معرفی می‌ شود.

این مسئول با اشاره به اینکه معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در راستای تهیه کتاب فوق اقدام به جمع آوری مطالب و عکسهای مورد نیاز کرده است، خاطرنشان کرد: این کتاب توسط سازمان میراث فرهنگی استان به چاپ خواهد رسید.

احمدی عنوان کرد: مطالب و عکسهای تهیه شده در حدود 70 صفحه به تصویر به تصویر کشیده می‌شود.

"گلیم نقش برجسته" اصیل ترین صنعت صنایع دستی استان ایلام است.