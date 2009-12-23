مصوبه حمایت از اشتغال زنان بدسرپرست در سفر سوم هیئت دولت جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، معظمی گودرزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه زن محور کانون خانواده است و هیچ نهادی از زنان بدسرپرست حمایت دائمی نمی کند، افزود: باتوجه به اینکه زن محور کانون خانواده است و تا مادر خانواده از روح و جسم سالمی برخوردار نباشد نمی تواند به عنوان سرپرست، خانواده را به خوبی رهبری کند.

وی بیان کرد: جایگاه اصلی زن به عنوان محور سلامت خانواده جایگاه مادری و همسری اوست لذا می طلبد در سفر سوم هیئت دولت به استان ذره بینی به مصوبه حمایت و اشتغال زنان بد سرپرست نگاه کنیم.

وی با اشاره به دو مصوبه دیگر از سفر سوم رئیس جمهوری در حوزه بانوان خاطرنشان کرد: از دیگر مصوبات حوزه بانوان می توان به مصوبه تقاضای ایجاد فضای های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی مسقف و روباز همچنین مصوبه جذب متمرکز اعتبار 25 صدم درصد کلیه دستگاه های اجرایی در حوزه بانوان به صورت الزام و تکلیف نه موظف بودن اشاره کرد که امیدواریم در هیئت دولت نگاه ویژه ای به این مصوبات داشته باشند.

گودرزی تصویب این مصوبات را گامی بلند در حوزه بانوان و خانواده دانست و در خصوص فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مسقف و روباز افزود: این کانون ها که به عنوان پارک بانوان و کانون فرهنگی اجتماعی بانوان نامگذاری شده اند می بایست در استان بر اساس ترکیب جمعیتی وجود داشته باشد و شهرستان بندرعباس به عنوان مرکز استان به سه کانون فرهنگی اجتماعی و پارک بانوان نیازمند است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همچنین مصوبات دو سفرگذشته رئیس جمهور به استان را یادآور شد و گفت: در سفر اول ساخت اولین کانون فرهنگی اجتماعی بانوان استان مصوب شد و در دور دوم سفرها نیز تجهیز و تکمیل این کانون در دستور کار قرار گرفت که ازفضای مطلوبی برخوردار است.

معظمی گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: تص.یب این مباحث در دور جدید سفر رئیس جمهور همت مسئولان را می طلبد که در کارگروه های تخصصی هیئت وزیران به مباحث تحکیم بنیان خانواده و توانمندی بانوان بپردازند و در این زمینه اعتبارات لازم را جذب کنند.