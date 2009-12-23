دومین کلینیک صنعت کشور در قزوین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اصغر حمزه ای صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان قزوین گفت: این کلینیک با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، پارک علم و فناوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و نمایندگان بخش صنعت استان راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: کلینیک صنعت پس از تلاش دو ساله و به منظور ارتقای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بخش صنعت استان ایجاد می شود که امیدواریم صنعتگران از آن استقبال و استفاده کنند.

حمزه ای توسعه مسائل مربوط به کیفیت و توسعه بخش نرم افزاری بخش صنعت استان و پویایی اقتصاد را از دیگر اهداف راه اندازی کلینیک صنعت در استان دانست.

معاون برنامه ریزی استانداری قزوین یادآور شد: همزمان با افتتاح این مرکز دفتر انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که تعداد آنها در استان به 300 نفر می رسد نیز افتتاح خواهد شد.

به گفته حمزه ای همچنین افتتاح دفتر نمایندگی مدیریت صنعت کشور که سازمانی با 50 سال قدمت است از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده در مراسم راه اندازی کلینیک صنعت کشور در قزوین است.

وی بیان کرد: نخستین کلینیک صنعت کشور در دانشگاه تهران راه اندازی شده و برای ساخت و راه اندازی کلینیک صنعت استان قزوین و دانشگاه تهران مجموعا 50 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده که از محل اعتبارات وزارت صنایع و معادن تأمین می شود.