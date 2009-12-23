احمدزاده 29 آذرماه برکنار شده بود / جانشین او یک مربی بومی خواهد بود

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید خبر اخراج محمد احمدزاده گفت: با توجه به حوادث و اتفاقاتی که اخیرا باشگاه ملوان بندرانزلی با آن دست به گریبان بوده است، رفت و آمدهایی که آقای احمدزاده به تیم ملوان داشته و متاسفانه فضایی پرتنش را بر این تیم حاکم کرده است، هیئت مدیره باشگاه به این جمع بندی رسید که با این مربی قطع همکاری کند.

وی با تاکید بر اینکه محمد احمدزاده طی هفته‌‍های گذشته بر قطع همکاری با باشگاه ملوان بندرانزلی اصرار داشته است، افزود: هیئت مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی در تاریخ 29/9/88 به این جمع بندی رسید که با آقای احمدزاده قطع همکاری کند اما من به عنوان مدیرعامل باشگاه از آنها خواستم با توجه به درپیش بودن بازی با استقلال و اهمیت این مسابقه بحث برکناری ایشان تا بعد از دیدار هفته بیست و یکم مسکوت بماند.

مدیرعامل باشگاه ملوان در ادامه خاطرنشان کرد: نتیجه دیدار استقلال - ملوان تاثیری بر تصمیم هیئت مدیره باشگاه ملوان نداشت و حتی اگر تیم ما در مصاف با استقلال پیروز هم می شد به همکاری خود با آقای احمدزاده پایان می دادیم. این تصمیم فارغ از نتایج تیم اتخاذ شد.

پورنعمت در خصوص انتخاب جانشین محمد احمدزاده در تیم ملوان بندرانزلی گفت: خیلی زود جانشین آقای احمدزاده را انتخاب خواهیم کرد. ما از امروز رایزنی برای گزینش مربی جدید را آغاز می کنیم و با دوستانی مذاکره می کنیم که شرایط حضور در ملوان را داشته و مایل به همکاری با این تیم باشند.

وی درخاتمه تاکید کرد: جانشین آقای احمدزاده در تیم ملوان به احتمال فراوان یکی از مربیان بومی انزلی خواهد بود. اولویت اول ما مربیان همین شهر هستند و اگر در مذاکره با آنها به نتیجه نرسیم گفتگو با دیگر مربیان را آغاز خواهیم کرد.