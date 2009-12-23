دیدار مقابل ذوب آهن آسان نیست

فرهاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، در خصوص آخرین وضعیت این تیم پیش از دیدار با ذوب آهن افزود: هم اکنون وضعیت بازیکنان خوب و مناسب است و تمامی تمهیدات لازم را برای کسب نتیجه ای مطلوب مقابل تیم دوم لیگ تدارک دیده ایم.

سرمربی ابومسلم گفت: باتوجه به اینکه تیم ذوب آهن تیم بسیار قدرتمند و منسجمی است و در حال حاضر در رتبه دوم جدول لیگ برتر قرار دارد، به طور کامل این تیم را آنالیز کرده ایم و توانسته ایم نقاط ضعف حریف را شناسایی نموده و مشکلات فنی ابومسلم را تا حدودی برطرف کنیم.

وی تصریح کرد: بازیکنان ما در این هفته تمرینات فشرده و تاکتیکی بسیار خوبی را پشت سر گذاشته اند و عزمشان را جذب کرده اند تا از اصفهان دست پر بازگردند و در مجموع آماده رویارویی با حریف خود هستند.

کاظمی افزود: همچنین تیم ما در این دیدار سید داوود سید عباسی و محمد رجب زاده را بدلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نخواهد داشت و عدم حضور این بازیکنان عمده ترین دغدغه ی ما برای این دیدار است.

وی ادامه داد: دیدار مقابل ذوب آهن به طور قطع آسان نخواهد بود با این حال امیدواریم که بتوانیم با ارائه یک بازی مناسب و مطلوب نتیجه خوبی را کسب کنیم.

سرمربی ابومسلم در رابطه با وضعیت حضور بر روی نیمکت ابومسلم نیز گفت: قرار آن بوده است که امروز نتیجه نهایی در این خصوص اعلام شود، البته دوستان در فدراسیون به طور شفاهی اظهار داشته اند که تا دو روز دیگر کارت صادر خواهد شد اما هنوز وضعیت بنده مشخص نیست.

دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و ابومسلم خراسان از هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال امروز (چهارشنبه) از ساعت 14 در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار خواهد شد.