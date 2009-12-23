جزئیات بودجه 89 آموزش و پژوهش وزارت بهداشت/ سرانه دانشجویی دو برابر شد

مسعود ابوالحلاج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این نتیجه رسید که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشکلات بسیار زیادی در حوزه اعتبارات دارد، افزایش بودجه این وزارتخانه مورد تایید قرار گرفت.

تامین 1200 میلیارد تومان از کسری بودجه وزارت بهداشت در سال 88

وی اضافه کرد: بر اساس تفاهم با این معاونت 1200 میلیارد تومان کسری بودجه وزارت بهداشت برای سال جاری یا از طریق متمم و یا از شیوه های دیگر جبران می شود.

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت اظهار داشت: همچنین مقرر شد 1200 میلیارد تومان دیگر نیز به سقف اعتبارات بودجه سال 89 وزارت بهداشت اضافه شود که این افزایش بودجه کمک می کند بخش عمده ای از مشکلات حوزه آموزشی، دانشجویی و رفاهی رفع می شود.

سرانه رفاهی دانشجویان علوم پزشکی به 990 هزار تومان به ازای هر دانشجو افزایش یافت

وی گفت: در سال 88 بودجه ای که برای سرانه رفاهی دانشجویان علوم پزشکی درنظر گرفته شده بود به میزان 450 هزار تومان برای هر دانشجو بود که خوشبختانه با توافق معاونت نظارت راهبردی، این مبلغ برای سال 89 به 990 هزار تومان به ازای هر دانشجو افزایش یافت که می تواند بخش مهمی از بحران کمبود بودجه حوزه رفاهی و فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی را رفع کند.

ابوالحلاج با اشاره به افزایش بودجه بخش آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: بودجه این بخش وزارت بهداشت نیز 30 تا 40 درصد افزایش یافته است که می تواند هزینه هیئت علمی و بخش آموزش دانشگاههای علوم پزشکی را تامین کند.

وی در خصوص میزان بودجه بخش آموزش خاطرنشان کرد: آنچه در اعتبارات آموزشی دیده شده است تفاوت ماموریت دانشگاههای علوم پزشکی است و به همین میزان بودجه ها با یکدیگر متفاوت است.

افزایش بودجه حوزه آموزش وزارت بهداشت به 900 میلیارد تومان در سال 89

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت اضافه کرد: حوزه آموزش وزارت بهداشت سال 88 بودجه ای معادل 630 میلیارد تومان داشت که این میزان با 300 میلیارد افزایش به بیش از 900 میلیارد تومان در سال 89 خواهد رسید.

وی در مورد ردیف بودجه مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی به مهر گفت: هیچ ردیف بودجه جدیدی در بودجه سال 89 برای مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی اضافه نمی شود و ریاست دانشگاههای علوم پزشکی وظیفه ساماندهی و تامین بودجه های مراکز تحقیقاتی را بر عهده دارند. بودجه مراکز بدون ردیف در قالب بودجه پژوهشی دانشگاهها دیده شده است.

افزایش 10 تا 25 درصدی بودجه مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه در سال 89

ابوالحلاج اظهار داشت: بودجه مراکز تحقیقاتی دارای ردیف بودجه و در مجموع حوزه پژوهش نیز حدود 10 تا 25 درصد در سال 89 به طور متناوب افزایش می یابد.

اعتبارات صندوق رفاه در بودجه سال 89 حدود 35 درصد افزایش داشته است

مدیرکل بودجه و منابع وزارت بهداشت در خصوص اعتبار صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: اعتبارات صندوق رفاه وزارت بهداشت در بودجه سال 89 حدود 35 درصد افزایش داشته است.