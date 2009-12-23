به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه انگلیسی و عربی کتاب "پنهان زیر باران" نوشته قاسم یاحسینی در دستور کار شورای ترجمه مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله انتخاب مترجم است.

در این کتاب که متن فارسی آن توسط انتشارات سوره مهر به چاپ رسیده سردار آزاده علی ناصری خاطرات خود را از حضور در عملیاتهای متعدد مانند خیبر و بدر و دوران اسارت در اردوگاههای رمادی 9 و آشیکاه 2 (اردوگاه مخصوص معلولان جنگی) بازگو کرده است.

همچنین خبر دیگر درباره این کتاب اینکه قاسم یاحسینی ویرایش دوم کتاب "پنهان زیر باران" را در دست دارد.

در بازنویسی این اثر با افزودن 150 صفحه، خطاهای نگارشی و تاریخی تصحیح و خاطرات جزیی و کاملتری از ناصری (راوی) ارائه می شود. این اثر با ویرایش جدید و پس از تجدید چاپ توسط انتشارات سوره مهر به مترجم سپرده می‌شود.

کتاب "پنهان زیر باران" در یازدهمین دوره کتاب سال دفاع مقدس به عنوان اثر برگزیده در بخش خاطرات دیگرنوشت معرفی شد.

شورای ترجمه مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری متشکل از محسن مومنی مسوول مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری، محمد حمزه‌زاده مدیر انتشارات سوره مهر و محسن سلیمانی مترجم، تا کنون و برای آشنایی بیشتر مردم سایر کشورها با وقایع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، کتابهای "دا" (خاطرات زهرا حسینی با تدوین اعظم حسینی)، "زیتون سرخ" (خاطرات ناهید یوسفیان) و "یک دریا ستاره" (خاطرات زهرا تعجب نوشته قاسم یاحسینی)، "یکشنبه آخر" (خاطرات خودنوشت معصومه رامهرمزی) و "پاییز 59" (خاطرات زهره ستوده با تدوین رقیه میرابوالقاسمی) را برای ترجمه به زبان انگلیسی معرفی و روند آغاز ترجمه آنها را فعال کرده ‌است.