فقدان زمین مناسب مشکل مهم مسکن مهر کلانشهرهاست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد عباسی صبح چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: در سطح کلانشهرها نبود زمین مناسب باعث شده که مسکن مهر در شهرکهای اقماری اطراف پیگیری شود و این امر سرعت اجرای پروژه را با مشکل مواجه کرده و این موضوع در کلانشهر شیراز نیز به چشم می خورد.

وی خاطرنشان کرد: البته در مورد شیراز طی جلسه ای که هیئت دولت در شیراز برگزار می کند مسائل مطرح می شود و راهکار مناسبی نیز در این رابطه اتخاذ خواهد شد.

وزیر تعاون با اشاره به شمار افراد واجدین شرایط استان فارس در حوزه مسکن مهر نیز اعلام کرد: در فارس حدود 80 هزار نفر به عنوان واجدین شرایط شناخته شدند که از این تعداد حدود 40 هزار نفر در سطح کلانشهر شیراز قرار دارند.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتبارات مورد نیاز تعاونیها در فعالیتهای مختلف اقتصادی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در گذشته بنگاه های اقتصادی با آن مواجه بودند سرمایه گذاری و تسهیلات بود که طی این مدت برای رفع این مسائل طرح بنگاه های زودبازده مطرح شد و ظرف مدت اخیر بانک توسعه تعاون نیز در راستای کمک به طرح های تعاونی راه اندازی شد که 70 درصد از کل اعتبارات این بانک نیز به تعاونیها تعلق خواهد گرفت.