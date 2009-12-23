نحوه زیست ما در عصر جدید باید تغییر کند

دکترحسین شیخ رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نگرانیهای متفکران پیرامون محیط زیست، اظهار داشت: اینکه محیط زیست ما در خطر جدى است، امر و واقعیتى غیرقابل انکار است. در واقع نگرانى و دغدغه‌اى است که مرزهاى آن فراتر از جمع اندیشمندان و حتى افراد آکادمیک است.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مورد راهکارهای جلوگیری از این واقعه، گفت: به گمان من فیلسوف یا متفکر چندان نمى‌تواند راه حلهاى عملى و کوتاه مدتی براى حل مشکلات محیط زیستى پیشنهاد کند. بلکه متفکر مى‌تواند از دو راه به این بحث کمک کند. یکى روشن ساختن مفهوم و اهمیت محیط زیست و دلایل نظرى و مفهومى تخریب آن توسط انسان است.

وی تصریح کرد: همچنین روشن کردن رابطه این مفهوم با سایر مفاهیم مانند تکنولوژى، صنعتى شدن، نگاه ما به طبیعت، تغییر نحوه زیست ما در عصر جدید نیز باید انجام شود.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد : راه حل دوم نیز آن است که از طریق طرح و بحث این مسائل، توجه افکار عمومى را به این حوزه و مشکلات آن جلب کند.

شیخ رضایی در پاسخ به این سؤال که برخی معتقدند آنچه بر محیط زیست می گذرد ناشی از طبیعت ویرانگر تکنولوژی است آیا ماهیت تکنولوژی ویرانگر است یا ما از آن بدرستی استفاده نمی کنیم، گفت : اینکه ماهیت تکنولوژى ویرانگر است یا تکنولوژى تنها ابزارى است که ما هرطور بخواهیم مى‌توانیم از آن استفاده کنیم، یکى از چالشها و سؤالات اصلى فلسفه تکنولوژى است .