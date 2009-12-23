به گزارش خبرنگار مهر، در این رده بندی که هر ساله بعد از پایان یافتن رقابتهای دوومیدانی خارج از سالن منتشر می شود، نام 100 ورزشکار برتر هر ماده در بخش زنان و مردان در دو بخش بزرگسالان و جوانان در تاپ لیست قرار می گیرد تا دوومیدانی کاران آخرین وضعیت خود را نسبت به رقبا بدانند.

در این لیست احسان حدادی شرایط بهتری نسبت به دیگر ایرانی ها دارد. حدادی در پرتاب دیسک با ثبت رکورد 66 متر و 19 سانتی متر در مرحله نهایی لیگ دوومیدانی باشگاه های کشور در اهواز در جایگاه دهم جهان ایستاده است. هرچند حدادی بدلیل مصدومیت و دور بودن از مسابقات این رنکینگ جهانی را بدست آورده اما قهرمان آسیا در رنکینگ سال 2008 جهان عنوان چهارم را از آن خود داشت.

در همین ماده محمد صمیمی با 65 متر و 33 سانتی متر در بلگراد صربستان(یونیورسیاد دانشجویان جهان) و محمود صمیمی با رکورد 64 متر و 67 سانتی متر در همین رقابتها با کسب مدالهای طلا ونقره به ترتیب در رده بندی جهانی هفدهم و بیست و سوم هستند. رضا شیریان هم با رکورد 58 متر به عنوان آخرین نفر ایرانی وارد این رده بندی شده است. در این ماده "گرد کانتر" از استونی با 71 متر و 64 سانتی متر بهترین رکورد جهان را در سال 2009 ماده پرتاب دیسک ثبت کرده است.

در پرتاب وزنه مردان امین نیک فر با رکورد 19 متر و 63 سانتی متری خود رده شصت و ششم را دارد. در این ماده حمید رضا فراهانی، سید مهدی شاهرخی و امیر الوند هم از ایران در لیست 100 ورزشکار برتر سال 2009 قرار دارند.

در پرتاب چکش کاوه موسوی با شکستن رکورد ایران به میزبان 73 سانتی متر در شهر کیف برای اولین بار وارد رنکینگ جهانی شده است. رضا مقدم هم با رکورد 69 متر و 22 سانت خود عنوان نود وهفتم را دارد.

امین حسین‌زاده رهبر در ماده پرش ارتفاع با دو متر و21 سانتی متر و محمد ارزنده هم در ماده پرش طول با 7 متر و 95 سانتی در تاپ لیست اتحادیه جهانی دوومیدانی قرار دارند. در پرش ارتفاع بهروز سیستانی با 7 متر و 93 سانتی متر برای اولین بار وارد لیست رده بندی برترین دوندگان جهان شده است.

در بخش زنان نیز برای دومین سال پیاپی شاهد حضور یک نماینده کشورمان در بین دوومیدانی کاران برتر جهان هستیم. لیلا رجبی در ماده پرتاب وزنه با رکورد 17 متر و 90 سانتی متری خود در بین صد پرتابگر زن برتر دنیا قرار دارد.

درسال 2009 سه رکورد جهان در 100 متر و 200 متر و 4 در 100 متر مردان و دو رکورد در بخش زنان در مسابقات قهرمانی جهان برلین شکسته شد.

با پایان یافتن فصل رقابتهای دوومیدانی جهان دوومیدانی کاران برنامه های بدنسازی را آغاز کرده و از این پس در رقابتهای قهرمانی داخل سالن آسیا و جهان و تورنمنت های مختلف شرکت می کنند.