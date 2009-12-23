دیوار فولادی نخستین نشانه آغاز جنگ علیه غزه/ اثبات پوچی سخنان مبارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور، "احمد بحر" با اشاره به ساخت دیوار فولادی در مرزهای مصر با غزه، اظهار داشت: این مسئله نخستین نشانه آغاز جنگی دیگر توسط اشغالگران اسرائیلی علیه نوار غزه است.

وی همچنین از برگزاری نشست فوق العاده مجلس قانونگذاری فلسطین امروز (چهارشنبه) برای بررسی عواقب ساخت دیوار فولادی مصر خبر داد.

نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین با اشاره به اینکه ساخت این دیوار حائل در عمق زمین، بر محاصره و سیاست گرسنه نگه داشتن مردم غزه شدت می بخشد، تاکید کرد: دیوار فولادی تکمیل کننده حلقه محاصره غزه است.

اثبات پوچی سخنان مبارک/ آشتی ملی با این راه دست نیافتنی است

احمد بحر با انتقاد از "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر، اظهار داشت: ساخت دیوار فولادی با اظهارات پیشین مبارک در این زمینه که اجازه گرسنه ماندن ملت فلسطین را نمی دهد، در تناقض است.

وی از سران مصر خواست از تصمیم خود مبنی بر ساخت این دیوار فولادی در مرز با نوار غزه منصرف شوند.

نایب رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین با اشاره به اینکه مصر یکی از طرف های امضا کننده معاهده چهارم ژنو است (که بر اساس آن باید گذرگاه رفح را برای عبور مرور کالا و دارو باز کند) اظهار داشت: چطور است که مصر به جای تلاش برای شکستن محاصره غزه، در صدد افزایش شدت محاصره آن بر آمده است.

احمد بحر آشتی ملی فلسطین را با افزایش محاصره، اعمال قدرت، گرسنه نگه داشتن مردم و ساخت دیوار ممکن ندانست و تاکید کرد: آشتی ملی تنها از طریق توافق به دست می آید.

وی از اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، مجلس مردمی مصر و دیگر گروه های بین المللی و منطقه ای تقاضا کرد برای شکست محاصره غزه تلاش کنند.