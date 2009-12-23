مقاومت در تک تک خانه های لبنان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، الیاس المر در جریان بازدید از مقر نیروهای یونیفل در ناقوره اظهار داشت: نقش ارتش به ویژه پس از صدور بیانیه وزارتی مبتنی بر هماهنگی با نیروهای یونیفل، اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت و دفاع از اراضی لبنان با تمامی امکانات است.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت در تک تک خانه های لبنان در بقاع، جنوب، شمال یا بیروت وجود دارد و اگر اسرائیل به خانه ای در لبنان حمله کند صاحبخانه حق دارد از خود دفاع کند بنابراین بیانیه وزارتی لبنان می گوید ملت، مقاومت و ارتش لبنان به مقاومت پایبند است.

در بیانیه وزارتی لبنان که اواخر آذر تصویب شد بر حق لبنان اعم از ارتش، ملت و مقاومت در آزادسازی و بازپس گیری مزارع شبعا، تپه های کفرشوبا و جز لبنانی روستای غجر تاکید شده است.