مطبوعات خراسان رضوی توجهی به آثار کاریکاتور این استان ندارند

محسن اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با انتقاد از استفاده مطبوعات و نشریات این استان از اینترنت جهت تامین منابع تصویری افزود: در خراسان رضوی با وجود داشتن عنوان قطب دوم مطبوعاتی کشور توجهی به آثار مطرح کاریکاتور و استفاده از آن در زندگی اجتماعی نمی شود.

کاریکاتوریست برجسته خراسانی تصریح کرد: کاریکاتور هنری است که باید در جایی عرضه شود ولی در فستیوال ها و نمایشگاه های بین المللی هم مکانی برای عرضه این آثار نیست.

اسدی از فروش تابلوهای نقاشی و کاریکاتور در مشهد ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: خریدار آثار هنری بیشتر توریست های خارجی و تهرانی ها هستند و در رابطه با فروش این آثار در مشهد فرهنگ سازی صورت نگرفته است.

این هنرمند کاریکاتوریست خراسان رضوی، نقد معضلات اجتماعی با استفاده از کاریکاتور را انتقادی جذاب و به دور از آثار مخرب دانست و افزود: ایران به لحاظ داشتن کاریکاتوریستهای مطرح و هنرمند در بین کشورهای آسیایی جایگاه خوبی دارد.

وی به راه اندازی خانه کاریکاتور خراسان رضوی طی دو هفته اخیر اشاره کرد و گفت: آموزش کاریکاتور به صورت حرفه ای، فرهنگ سازی و افزایش مخاطب، دعوت از مدیران سازمان ها و نهادهای استان در همایش ها و نمایشگاه ها برای آشنایی با این هنر و استفاده از اساتید مجرب کشور در همایشها و کلاسهای آموزشی از راهکارهای شکوفایی این هنر در استان است.

اسدی شناخت نادرست مردم از تعریف کارتن و کاریکاتور را ناشی از نا آشنایی مردم جامعه با آن دانست و ادامه داد: در کارتن نقد جامعه، مسائل فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، سیاسی و در کاریکاتور طراحی چهره ها مطرح می شود.

محسن اسدی نفر نخست چهل و یکمین دوره فستیوال کاریکاتور ایتالیا در سال 87،جشنواره سراسری انتفاضه در خاک و خون در سال 82، نفر دوم هفتمین جشنواره بین المللی تبریز در سال 86، برگزیده جشنواره بین المللی گابراوو بلغارستان در سال 86، برنده لوح تقدیر فستیوال بین المللی کره جنوبی در سال 87 و 88 و جوآن زی چین در سال 88 است و چاپ کتاب کارینگاه با موضوع کاریکاتور را در کارنامه هنری خود دارد.

در خانه کاریکاتور خراسان رضوی 60 عضو و 14 کاریکاتوریست حرفه ای با نظارت و مدیریت محسن اسدی مشغول به فعالیت هستند.