گلستان 255 خانه عالم جدید نیاز دارد

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: در حال حاضر 45 خانه عالم در استان وجود دارد و نتوانستیم در روستاها به وضعیت مطلوب برسیم.

وی به اعزام مبلغ در ماه محرم در استان اشاره کرد و اظهار داشت: 700 مبلغ در استان وجود دارد و برای ماه محرم نیز تعدادی مبلغ از حوزه های علمیه مناطق مختلف از جمله قم دعوت شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برای برقرای نظم و پیشگیری از مشکلات ترافیکی، طرح همیاران محرم برای اولین بار و به صورت پایلوت در استان به اجرا درآمده است.

حجت الاسلام ولی نژاد به برنامه های فرهنگی این اداره کل اشاره و اضافه کرد: تا پایان سال جاری سه برنامه شامل نمایشگاه فرهنگی، کنگره شعر عاشورایی و کنگره شعر اهل بیت در استان برگزار می شود.

مدیرکل تبلیعان اسلامی گلستان بیان داشت: همچنین برگزاری جشنواره استانی قرآنی از دیگر برنامه هایی است که در استان انجام می شود.

وی یادآور شد: هفت پروژه مجتمع فرهنگی در استان نیاز است که در صورت احداث بخشی از مشکلات موجود نیز برطرف می شود.